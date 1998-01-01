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مساهمة يابانية جديدة لمدينة أريحا الزراعية الصناعية بقيمة 384 ألف يورو

الخميس 26 يوليو 2018 01:07 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قدمت الحكومة اليابانية، نحو 384 ألف يورو لدعم مشروع paperPal"" في منطقة أريحا الزراعية الصناعية.

وأعرب ممثل الاتحاد الأوروبي رالف طراف، عن فخره بالشراكة مع اليابان والسلطة الفلسطينية لجذب الاستثمار إلى أريحا.

وقال إن شركة Paper Pal تعدُّ مثالاً على الاستثمار المبتكر الذي يعيد تدوير أوراق الشجر لإنتاج ورق صديق للبيئة.

وأضاف: ندعم مشروع "Paper Pal" وغيرها من الاستثمارات للنمو والتنافس على الصعيدين المحلي والدولي، مشيرا إلى أن الاقتصاد المستدام يعتبر حجر أساس في رؤيتنا للدولة الفلسطينية المستقبلية.

وقال السفير للشؤون الفلسطينية، ممثل اليابان في فلسطين تَكاشي أُكوبو إن "منطقة أريحا الزراعية الصناعية(JAIP) ، هي مشروع رائد لمبادرة "الممر من أجل السلام والازدهار" في اليابان التي أطلقت في عام 2006".

يذكر أن اليابان تقدم مساعدات مالية وفنية وموارد بشرية لإثراء التربة الخصبة لمدينة أريحا، التي تبلغ حوالي 100 مليون الدولار بما في ذلك بناء البنية التحتية ذات الصلة في المدينة.

وتقدم الحكومة الفلسطينية رُزمة من المحفزات إلى الشركات العاملة ضمن نطاق هذه المدينة بما في ذلك التخفيضات الضريبية، وأنشأت برنامج الشراكة من أجل الاستثمار المناطقي والتنمية والتوظيف، وتقدم من خلاله الدعم المالي إلى الشركات التي تتخذ من مدينة أريحا الزراعية الصناعية مركزا لها، من أجل دعم هذه الشركات في البدء بعملها في المدينة.

أما بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فقد وضع برنامج ضمن آلية بيغاس من أجل ضخ الأموال نحو برنامج الشراكة من أجل الاستثمار المناطقي والتنمية والتوظيف المُشار إليه.

#مساهمة يابانية

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