جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يوقف جميع اعمال السياج الحدودي خوفا من القناصة ونتنياهو يصل حدود غزة

الخميس 26 يوليو 2018 01:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يوقف جميع اعمال السياج الحدودي خوفا من القناصة ونتنياهو يصل حدود غزة



القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اثناء جولة له على حدود  غزة صباح اليوم الخميس " ان اسرائيل في خضم معركة مع حركة حماس والفصائل الاخرى على حدود غزة وان هناك تبادلا للضربات بين الطرفين".

وشدد نتنياهو على ان اسرائيل ستدافع وبكل قوة عن سكان المستوطنات في غلاف غزة.

من جانبه اعلن جيش الاحتلال انه اوقف جميع الاعمال على الجدار الفاصل الذي تبنيه اسرائيل على طول الحدود مع القطاع خشية من قناصة غزة.

وافاد موقع صحيفة معاريف العبرية بانه ووفقاً لتقييم الوضع المتوتر على حدود قطاع غزة، فإن الجيش اوقف جميع اعمال السياج الحدودي بسبب تهديدات حركة حماس وجناحها العسكري بتنفيذ هجمات على السياج.

#الاحتلال #غزة #اعمال

أخبار ذات صلة

الموقع يقع شرق مخيم المغازي وسط القطاع- فيسبوك

بالفيديو: لحظة اقتحام الحدود وحرق خيام القناصة الاسرائيلية على حدود غزة

غرينبلات للمتظاهرين في غزة "يجب ألا تقتربوا من السياج الحدودي"

مسيرة العودة - غزة

الاحتلال يطلق النار تجاه شباب حاولوا سحب السياج الفاصل شرق غزة

حدود غزة -ارشيفية

جيش الاحتلال: طائرة عسكرية استهدفت مسلح قرب السياج شمال القطاع ولا تأكيدات فلسطينية

حدود غزة - ارشيف

الاحتلال يعلن الحدود مع غزة منطقة عسكرية مغلقة ويوقف اعمال الجدار

حدود غزة -ارشيفية

3 شهداء برصاص الاحتلال و اعتقال اخر على حدود غزة

الأكثر قراءة اليوم

ثلاثة شهداء في قصف اسرائيلي على عدة مواقع في قطاع غزة

عبد الهادي المجالي : خذوني إلى شواطئكم قليلا يا أهل غزة

إسرائيل تدرس خيارات التعامل مع غزة.. ما دور مصر؟

جرينبلات يكشف عن لقاء مع وزير المخابرات المصرية في البيت الأبيض

الاحتلال يكشف: الجندي الذي تم قنصه قائد في لواء "غفعاتي" وهكذا تم استدراجه

شاهد: قذاف الدم ينشر فيديو نادرا للقاء القذافي بعبد الناصر

وزير اسرائيلي: ستكون هناك جولات أكثر عنفا مع غزة حتى نصل إلى أحد طريقين ..

الأخبار الرئيسية

يدلين - ارشيف

يدلين : الاوضاع قد تتدهور على جبهة غزة نهار اليوم او الليلة المقبلة

موظفو اونروا

إضراب بمرافق "أونروا" في غزة وتواصل احتجاجات الموظفين

حرب غزة -ارشيفية

اردان: نقترب من شن عملية واسعة في غزة وهذه اهم ردود الفعل الإسرائيلية على بيان استنفار القسام

القسام - حماس

كتائب القسام تعلن رفع الجهوزية للدرجة القصوى واستنفار جميع جنودها

ارشيفية

رويترز : كشف خطة اقتصادية في اطار "صفقة القرن"