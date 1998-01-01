الاحتلال يوقف جميع اعمال السياج الحدودي خوفا من القناصة ونتنياهو يصل حدود غزة

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اثناء جولة له على حدود غزة صباح اليوم الخميس " ان اسرائيل في خضم معركة مع حركة حماس والفصائل الاخرى على حدود غزة وان هناك تبادلا للضربات بين الطرفين".

وشدد نتنياهو على ان اسرائيل ستدافع وبكل قوة عن سكان المستوطنات في غلاف غزة.

من جانبه اعلن جيش الاحتلال انه اوقف جميع الاعمال على الجدار الفاصل الذي تبنيه اسرائيل على طول الحدود مع القطاع خشية من قناصة غزة.

وافاد موقع صحيفة معاريف العبرية بانه ووفقاً لتقييم الوضع المتوتر على حدود قطاع غزة، فإن الجيش اوقف جميع اعمال السياج الحدودي بسبب تهديدات حركة حماس وجناحها العسكري بتنفيذ هجمات على السياج.