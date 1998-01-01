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4 نصائح لتتخطي التفكير بالحبيب الأول

الخميس 26 يوليو 2018 01:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
4 نصائح لتتخطي التفكير بالحبيب الأول



وكالات / سما /

هل باعتقادك أن الحب الأول لا زال يلاحقك، وأنت لا تجدين الطرق الصحيحة للتوقف عن التفكير به؟ إن كنت تريدين تخطي الحبيب الأول بأي طريقة كانت، ما عليك سوى اتباع هذه النصائح بطريقة ناجحة وستجدين نفسك متحررة منه.

- إبدأي أولاً بمحو الرسائل الخطية أو الهاتفية أو أي نوع من الرسائل التي تبادلتها مع الحبيب الأول، فهي تحوي على كلام غزل وحب سيجعلك تتأثرين كلما قرأته، بهذه الخطوة الأولى تكونين قد تخلصت من أول الأمور التي تذكرك به وأهمها.

- في كل مرحلة مررتما بها معاً أنت تملكين صوراً تجمعك بحبك الأول، لذلك عليك أن تبدأي بمحو الصور لتتمكني من تخطيه، وإن شعرت بأن غير قادرة على ذلك، كل ما عليك فعله هو أن تطلبي من أي شخص آخر أن يمحيها لك من دون أن تشاهدي أي شيء منها.

- حاولي ألا تقصدي الأماكن التي جمعتك بشريكك والتي تحمل ذكرياتكما معاً، فالحنين إليه يبدأ منها، وكلما كنت فيها ستتذكرينه، نحن ننصحك بألا تقصديها لتبتعدي عن التفكير به.

- إبتعدي عن محيطه وأصدقائه ولا تكلمي أي أحد له علاقة به، لأن إسمه سيذكر أو لربما تلتقين به، لذلك أخلقي لنفسك أجواء جديدة من أصدقاء جدد لا تجمعهم أي صلة به.

#الحب #التفكير #الحبيب

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