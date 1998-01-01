البطش : جهود دولية واممية لاقناع الفصائل بوقف مسيرات العودة

غزة / سما/

قال خالد البطش القيادي في الجهاد الاسلامي ان مسيرات العودة ستبقى مستمرة وان الارض لا تحرر الا بالدم.

وكشف البطش عن جهود تبذلها جهات دولية وأممية لاقناع الفصائل بغزة لوقف مسيرات العودة، مؤكدا أن المسيرات ستستمر ولن تقف رغم سعي اسرائيل وعبر مبعوثين لإيقافها، مشيرا أنها مستمرة بأدواتها السلمية الشعبية.

وأكد البطش خلال احتفال نظمه اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الاسلامية ان الفصائل متمسكة بالرد على جرائم الاحتلال، وأن خياراتها مفتوحة ولا تستبدل خيار باخر.

وأضاف" لا نراهن على قرارات دولية لتحقيق حق العودة بل نراهن على تاريخنا وديننا وموازين القوى التي تريد جعل اسرائيل قطرا شقيقا وتريد البحث عن عدو وهمي لن نقبل بها".وأكد البطش تمسك المقاومة بسلاحها وضرورة وحدة الفلسطينيين للتصدي لصفقة القرن، مؤكدا ان سلاح المقامة سيحمي مسيرات العودة.