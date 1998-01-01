جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

البطش : جهود دولية واممية لاقناع الفصائل بوقف مسيرات العودة

الخميس 26 يوليو 2018 12:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
البطش : جهود دولية واممية لاقناع الفصائل بوقف مسيرات العودة



غزة / سما/

قال خالد البطش القيادي في الجهاد الاسلامي ان مسيرات العودة ستبقى مستمرة وان الارض لا تحرر الا بالدم.

وكشف البطش عن جهود تبذلها جهات دولية وأممية لاقناع الفصائل بغزة لوقف مسيرات العودة، مؤكدا أن المسيرات ستستمر ولن تقف رغم سعي اسرائيل وعبر مبعوثين لإيقافها، مشيرا أنها مستمرة بأدواتها السلمية الشعبية.

وأكد البطش خلال احتفال نظمه اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الاسلامية ان الفصائل متمسكة بالرد على جرائم الاحتلال، وأن خياراتها مفتوحة ولا تستبدل خيار باخر.

وأضاف" لا نراهن على قرارات دولية لتحقيق حق العودة بل نراهن على تاريخنا وديننا وموازين القوى التي تريد جعل اسرائيل قطرا شقيقا وتريد البحث عن عدو وهمي لن نقبل بها".وأكد البطش تمسك المقاومة بسلاحها وضرورة وحدة الفلسطينيين للتصدي لصفقة القرن،  مؤكدا ان سلاح المقامة سيحمي مسيرات العودة.

#البطش #الجهاد #اسرائيل #مسيرات العودة

أخبار ذات صلة

السنوار - ارشيف

السنوار يؤكد استمرار مسيرات العودة ويطالب بوقف التنسيق الامني

صحيفة : حماس توقف اعدام عملاء للاحتلال بعد ضغوط دولية واممية كبيرة

خالد البطش - ارشيف

البطش: نحاول الإفراج عن معتقلي مسيرات الكهرباء وقدمنا مقترحات للحل

مسيرات العودة

الحية : مسيرات العودة غدا سلمية و تهديدات الاحتلال لن تخيفنا

الزهار- ارشيف

الزهار: لا تفاهمات مع الاحتلال بوساطة مصر لوقف مسيرات العودة

شهيد متأثرا باصابته قبل اسبوعين خلال مسيرات العودة في غزة

الأكثر قراءة اليوم

ثلاثة شهداء في قصف اسرائيلي على عدة مواقع في قطاع غزة

عبد الهادي المجالي : خذوني إلى شواطئكم قليلا يا أهل غزة

إسرائيل تدرس خيارات التعامل مع غزة.. ما دور مصر؟

جرينبلات يكشف عن لقاء مع وزير المخابرات المصرية في البيت الأبيض

الاحتلال يكشف: الجندي الذي تم قنصه قائد في لواء "غفعاتي" وهكذا تم استدراجه

شاهد: قذاف الدم ينشر فيديو نادرا للقاء القذافي بعبد الناصر

وزير اسرائيلي: ستكون هناك جولات أكثر عنفا مع غزة حتى نصل إلى أحد طريقين ..

الأخبار الرئيسية

يدلين - ارشيف

يدلين : الاوضاع قد تتدهور على جبهة غزة نهار اليوم او الليلة المقبلة

نتنياهو

الاحتلال يوقف جميع اعمال السياج الحدودي خوفا من القناصة ونتنياهو يصل حدود غزة

موظفو اونروا

إضراب بمرافق "أونروا" في غزة وتواصل احتجاجات الموظفين

حرب غزة -ارشيفية

اردان: نقترب من شن عملية واسعة في غزة وهذه اهم ردود الفعل الإسرائيلية على بيان استنفار القسام

القسام - حماس

كتائب القسام تعلن رفع الجهوزية للدرجة القصوى واستنفار جميع جنودها