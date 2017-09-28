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هيئة الأسرى: تفاقم الحالة الصحية للأسير المضرب شوكة واستمرار عزله في معتقل الرملة

الخميس 26 يوليو 2018 12:52 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين معتز شقيرات، اليوم الخميس، بتفاقم الحالة الصحية للأسير المضرب عن الطعام منذ (54) يوما، حسن حسني حسن شوكة (30 عاماً) من مدينة بيت لحم، احتجاجاً على اعتقاله الإداري.

 وقال شقيرات، عقب زيارتة للأسير شوكة في عزل الرملة أمس، "أنه لا يقوى على الحركة وحضر للزيارة على كرسي متحرك وانه يشعر بألم شديد في العينين ويعاني من ضعف في النظر ومن ألآم في الرأس وهزل وإرهاق وغثيان مستمر.

 وأشار، الى ان الاسير يرفض تناول الملح مع الماء، وأن المخابرات الإسرائيلية تمارس ضغوطا للإلتفاف على إضراب الأسير، وقد رفض شوكة العروضات المقدمة، وأكد على إستمراره في اضرابه حتى الافراج عنه.

وكانت محكمة عوفر العسكرية قد عقدت جلسة استئناف أول من أمس، للنظر في طلب الهيئة المقدم للإفراج عن الأسير بسبب تفاقم حالته الصحية، الا أنها قامت بتأجيل الجلسة حتى الثلاثاء المقبل، بذريعة الحصول على كافه التقارير الطبية التي توضح الحاله الصحية للاسير.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الأسير شوكة بتاريخ 28/9/2017 وحُولته للاعتقال الإداري، ومن ثم أعلن الأسير اضرابه المفتوح عن الطعام بتاريخ 11/10/2017، الذي استمر لمدة 35 يوماً، وعلق إضرابه بعد تحويل ملفه إلى قضية، وكان من المفترض أن يُفرج عنه بتاريخ 3/6/2018، إلا أن سلطات الاحتلال أعادت تحويله للاعتقال الإداري التعسفي، وأعلن بذات اليوم دخوله بإضراب مفتوح عن الطعام حتى الإفراج عنه.

يذكر أن الأسير شوكة أمضى 12 عاماً في سجون الاحتلال، 8 سنوات منها في الاعتقال الإداري.

#هيئة الأسرى #حسن شوكة

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