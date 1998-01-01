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الإعلام: هدم "العراقيب" للمرة 131 إمعان في التطهير العرقي

الخميس 26 يوليو 2018 12:50 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

ترى وزارة الإعلام في هدم الاحتلال لمساكن قرية العراقيب في النقب للمرة الـ131 على التوالي، إمعانًا في التطهير العرقي، وتطبيقًا للعنصرية التي تتفاخر بإقرار ما يسمى" قانون القومية"، الذي يطلق اليد للاستيطان، ويشرعن العدوان والتهويد.

وتؤكد أن هدم القرية بهذا العدد المتكرر، يشكل سابقة في التاريخ البشري، وفيها تتفوق إسرائيل على كل سياسات التمييز والتفرقة، وتحتل المكانة الأولى في حرمان أبناء شعبنا في الداخل من أبسط الحقوق الأساسية، مثلما تلاحق مواطني الخان الأحمر، وتصدر أوامر بهدم منازل ومساجد في بيت لحم، وتهدم رياض أطفال ومدارس ومراكز نسوية كما حدث أمس في تجمع أبو النوار شرق القدس، وتشن عدوانا على شبكات المياه في الأغوار.

وتدعو الوزارة وسائل الإعلام الوطنية والعربية والدولية إلى منح العراقيب وأهلها كل الاهتمام، كونهم يقدمون شهادة حية تُفسر التعريف الحقيقي للديمقراطية الإسرائيلية، التي تدعي مراراً أنها الوحيدة في الشرق الأوسط، لكنها عمليًا تهدم البيوت، وتحرم المواطنين من كل الخدمات الأساسية، وتترك الأطفال والنساء والشيوخ تحت الشمس الحارقة، وتدعي أن العراقيب "غير معترف بها"!

#الإعلام #التطهير العرقي

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