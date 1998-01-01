وحدة الشكاوي في بلدية غزة تستقبل ( 3439 ) شكوى مختلفة

غزة / سما /

أعلنت وحدة المعلومات والشكاوي في دائرة العلاقات العامة والإعلام في بلدية غزة أنها تلقت خلال النصف الأول من العام الحالي عبر بوابات التواصل الإلكترونية نحو (3439) شكوى من المواطنين تتعلق بخدمات البلدية المختلفة، موضحة أن استحداث الوحدة سهل عملية التواصل مع المواطنين في المدينة .

وذكرت الوحدة في تقرير الشكاوي السنوي أن تم الاستجابة لنحو ( 2782) شكوى منها بنسبة ( 80.8% ) و يجري حاليا متابعة باقي الشكاوي الأخرى وسيتم إفادة المواطنين بالردود فور تلقيها من إدارات البلدية المختلفة.

وأوضحت أن الشكاوي توزعت على قطاعات مختلفة كالصرف الصحي والمياه والنظافة والطرق والتنظيم وقطاعات أخرى وتم تحويلها لجهات الاختصاص في البلدية لمعالجتها وتم إعلام المواطنين بالردود فور تلقيها من الإدارة المختلفة .

وبينت أن شكاوي المياه احتلت المرتبة الأولى بعدد ( 1413) شكوى بنسبة ( 40% ) فيما احتلت شكاوي الصرف الصحي المرتبة الثانية من إجمالي عدد الشكاوي وبلغت (669) شكوى بنسبة بلغت (19.4% )، فيما جاءت شكاوي الصحة والبيئة وقطاع النظافة في المرتبة الثالثة وبلغت ( 548) شكوى بنسبة (15.9%) ، وبلغ عدد شكاوي الطرق (339) شكوى بنسبة ( 9.8% )،وبلغ عدد شكاوي التنظيم (204) شكوى .

وأفادت أنه تم استقبال الشكاوي عبر بوابات التواصل المختلفة وتوزعت على النحو التالي؛ ( 2568) شكوى تم استقبالها عبر الرقم المختصر 155 بنسبة ( 74.67% )، و ( 429) شكوى تمت من خلال زيارة مباشرة لمكتب الوحدة بنسبة ( 12.47% )، بالإضافة إلى (186) شكوى تم استقبالها من خلال صفحة البلدية على الفيس بوك، و ( 140) شكوى تم استقبالها على برنامج الواتس آب وموقع البلدية على الإنترنت، وتطبيق البلدية على الهواتف الذكية .

وأوضحت وحدة المعلومات والشكاوي أنها تستقبل شكاوي واستفسارات المواطنين وشكاويهم على بوابات التواصل الإلكترونية وهي: الرقم المختصر 115، وصفحة بلدية غزة على برنامج التواصل الاجتماعي ( فيس بوك )، وموقع البلدية على الانترنت، وتطبيق بلدية غزة على الهواتف الذكية، وبرنامج المحادثات " واتس آب " على الرقم 00970599815600 .

وكانت بلدية غزة قد استحدثت وحدة المعلومات والشكاوي لتسهيل عملية تقديم الشكاوي والاستفسارات ومتابعتها وإيجاد الحلول المناسبة لها ضمن جهودها لتسهيل عملية التواصل مع المواطنين في المدينة .