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لماذا كذب جمال سليمان على الراحلة مي سكاف؟

الخميس 26 يوليو 2018 12:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
لماذا كذب جمال سليمان على الراحلة مي سكاف؟



وكالات / سما /

نعى الفنان السوري جمال سليمان، مواطنته الفنانة الراحلة مي سكاف، التي شاركته في بطولة مسلسل "أوركيديا"، الذي عُرض مؤخرًا.

جمال سليمان، قال عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك": "وداعًا مي.. لم أعرف في حياتي من هو أصدق وأنبل منك.. طيبتك اللا متناهية كانت تستفز كل من يحبك و يخاف عليك".


وكشف جمال سليمان، عن السؤال الذي كانت تسأله له في كواليس "أوركيديا" بشكل متكرر، حيث قال: "سألتني مائة مرة ونحن نصور أوركيديا: متى سنعود إلى سوريا؟ وفي كل مرة كنت أكذب عليك وأقول قريبًا.. كنت أفعل هذا لأني موقن أنه الجواب الذي تحبين أن تسمعيه، حتى لو شكيت في صدقيته.. كنت أفعل هذا لأزيح عنك شيئًا من ألمك واكتئابك.. هاقد مضى عامان ولم نعد، وها أنت تذهبين في نومك الأبدي بعيدًا عن سوريا".

يذكر أن الفنانة مي سكاف، رحلت عن عالمنا بشكل مفاجئ وفي ظروف غامضة، بالعاصمة الفرنسية باريس عن عمر ناهز 49 عامًا، حيث تقيم منذ هربها عام 2013 من سوريا، حيث تم اعتقالها مرّات عدة.

مي سكاف، عُرفت بثوريتها، ومواقفها ضد نظام بشار الأسد، شاركت في عدد كبير من المسلسلات السورية، منها "عمر، وعد الغريب، وأوركيديا".

#جمال سليمان #مي سكاف

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