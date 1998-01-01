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توم كروز يتعرض لحادث خطير خلال تصوير فيلمه الشهير

الخميس 26 يوليو 2018 12:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
توم كروز يتعرض لحادث خطير خلال تصوير فيلمه الشهير



وكالات / سما /

كشف الممثل الأميركي الشهير توم كروز، عن تفاصيل حادث تعرض له خلال تصوير الجزء السادس من فيلمه الشهير "ميشن إمبوسبل" أو "مهمة مستحيلة"، تسبب له بكسر في القدم.

وقال توم كروز خلال مقابلة ببرنامج "غراهام نورتن" البريطاني، إنه كسر قدمه، خلال محاولته القفز إلى سطح بناية، خلال تصوير أحد مشاهد الفيلم في لندن، حسب ما نشر موقع صحيفة "إنديندنت".

وقال كروز: "كنت ألاحق هنري (سافيل) وكان علي أن أقفز وأمسك بحافة سقف البناية.. علمت فورا أن كاحلي قد كسر عندما ارتطمت بالحائط".

وقال كروز مازحا: "أكملت المشهد بكاحلي المكسور، وبعدها أخبرتهم أن عليهم نقلي للمستشفى. قام الجميع بحجز إجازاتهم بعدها (لأنهم علموا أن التصوير سيتأجل لبعض الوقت)".

ويعرف كروز (56 عاما) بلياقته البدنية العالية، رغم سنه المتقدمة، وإصراره حتى اليوم على تصوير عدد من مشاهد أفلام الحركة الصعبة بنفسه، دون الاستعانة "ببديل".

وبدأ عرض فيلم "ميشن إمبوسبل- فول آوت" هذا الأسبوع، ولاقى الفيلم حتى الآن ردود فعل إيجابية جدا من نقاد السينما حول العالم.

#توم كروز #حادث خطير

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