جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

لاجئ إيراني حقق الشهرة بفضل جسده المغطى بالوشوم

الخميس 26 يوليو 2018 12:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
لاجئ إيراني حقق الشهرة بفضل جسده المغطى بالوشوم



وكالات / سما /

تحول لاجئ إيراني يعيش في أستراليا يعرف باسم حسين بالابور أو "ياكيبوي"، إلى نجم على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، نظرا للشهرة التي حققها من خلال صوره التي يظهر فيها وقد غطت الوشوم جسده بالإضافة لأسنانه الذهبية.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل " البريطانية، فإن صاحب الـ28 عاما يكسب عيشه من موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

وقال بالابور بأنه يحصل على المال من خلال الصور وجلسات التصوير، وليس عن طريق الإتجار بالمخدرات أو بطرق غير شرعية، في سؤال حول دخله.

كما تحدث بالابور كيف وصل إلى أستراليا منذ خمس سنوات كلاجئ عندما ركب إحدى السفن المتجهة لأستراليا سرا.

ويقضي بالابور وقتا طويلا في الصالة الرياضية، ويغطي جسده الكثير من الوشوم والتي حسب تصريحه بأن معظمها يابانية لإعجابه بالفن الياباني، كما يتميز بأسنانه الذهبية.

وتحدثت زوجة بالابور عن زوجها الذي قدم لأستراليا قبل خمس سنوات وكيف بدأ بتعلم اللغة الإنجليزية.

يذكر أن عدد متابعي بالابور على "إنستغرام" يصل إلى حوالي 75 ألف متابع.

#لاجئ إيراني #الوشوم

أخبار ذات صلة

شاهد: صور بنات المشاهير فضلن الحياة الطبيعية عن الشهرة واخترن الحجاب

+18 .. صور : “الفتي الثعبان” طفل يتغير لون جسده كل يومين

بالفيديو.. رأس ثعبان مقطوع يغرس أنيابه في جسده

فيديو: ساحر يمشي بنصف جسده ويثير الذعر

مصري يشعل النيران فى جسده ويحتضن حبيبته لرفضها الزواج منه

فيديو: العثور على جثة حاج مفقود بمزدلفة منذ شهرين ولم يأكل جسده الدود

الأكثر قراءة اليوم

ثلاثة شهداء في قصف اسرائيلي على عدة مواقع في قطاع غزة

صور.. مصدر كبير : الأونروا قد تعلّق عملها في غزة ردًا على الاحتجاجات

إسرائيل تدرس خيارات التعامل مع غزة.. ما دور مصر؟

عبد الهادي المجالي : خذوني إلى شواطئكم قليلا يا أهل غزة

جرينبلات يكشف عن لقاء مع وزير المخابرات المصرية في البيت الأبيض

الاحتلال يكشف: الجندي الذي تم قنصه قائد في لواء "غفعاتي" وهكذا تم استدراجه

شاهد: قذاف الدم ينشر فيديو نادرا للقاء القذافي بعبد الناصر

الأخبار الرئيسية

قصف غزة -ارشيفية

وزير اسرائيلي: ستكون هناك جولات أكثر عنفا مع غزة حتى نصل إلى أحد طريقين ..

موظفو اونروا

إضراب بمرافق "أونروا" في غزة وتواصل احتجاجات الموظفين

حرب غزة -ارشيفية

اردان: نقترب من شن عملية واسعة في غزة وهذه اهم ردود الفعل الإسرائيلية على بيان استنفار القسام

القسام - حماس

كتائب القسام تعلن رفع الجهوزية للدرجة القصوى واستنفار جميع جنودها

ارشيفية

رويترز : كشف خطة اقتصادية في اطار "صفقة القرن"