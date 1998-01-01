لاجئ إيراني حقق الشهرة بفضل جسده المغطى بالوشوم

وكالات / سما /

تحول لاجئ إيراني يعيش في أستراليا يعرف باسم حسين بالابور أو "ياكيبوي"، إلى نجم على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، نظرا للشهرة التي حققها من خلال صوره التي يظهر فيها وقد غطت الوشوم جسده بالإضافة لأسنانه الذهبية.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل " البريطانية، فإن صاحب الـ28 عاما يكسب عيشه من موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

وقال بالابور بأنه يحصل على المال من خلال الصور وجلسات التصوير، وليس عن طريق الإتجار بالمخدرات أو بطرق غير شرعية، في سؤال حول دخله.

كما تحدث بالابور كيف وصل إلى أستراليا منذ خمس سنوات كلاجئ عندما ركب إحدى السفن المتجهة لأستراليا سرا.

ويقضي بالابور وقتا طويلا في الصالة الرياضية، ويغطي جسده الكثير من الوشوم والتي حسب تصريحه بأن معظمها يابانية لإعجابه بالفن الياباني، كما يتميز بأسنانه الذهبية.

وتحدثت زوجة بالابور عن زوجها الذي قدم لأستراليا قبل خمس سنوات وكيف بدأ بتعلم اللغة الإنجليزية.

يذكر أن عدد متابعي بالابور على "إنستغرام" يصل إلى حوالي 75 ألف متابع.