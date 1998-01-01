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لا تصدقوا الشائعات عن مزايا نوكيا 3310

الخميس 26 يوليو 2018 12:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
لا تصدقوا الشائعات عن مزايا نوكيا 3310



وكالات / سما /

بعد إعلان شركة HMD التي تصنّع هواتف نوكيا أن هاتف 3310 سيعود إلى الحياة آخر شهر فبراير، انتشرت كثير من الأخبار والصور على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن هذا الهاتف، لكنها لا يمكن أن تكون صحيحة لعدة أسباب.

أهم الشائعات تقول إن نوكيا 3310، أو الهاتف الجبار، سيعتمد على نظام التشغيل أندرويد الذي تطوره غوغل. ورغم أن خبرا كهذا يبدو رائعا خصوصا إذا كانت شاشة الهاتف تعمل باللمس، لكنه يبدو أقرب إلى الخيال منه إلى الواقع.

ففكرة أن يعتمد الهاتف على أندرويد تعني أن شاشته ستعمل باللمس، ووفقا للمقاييس التي عرف بها هاتف نوكيا 3310 فإن شاشته من المستحيل أن تعمل باللمس وأن توفر دقة تسمح بذلك.

وكل الصور التي انتشرت على مواقع التواصل لهاتف نوكيا 3310 لا تبدو شبيهة بما تنوي شركة HMD القيام به، خصوصا أن التقارير التي تسربت قالت إن الجهاز الجديد سيكون نسخة مطابقة، في الحجم على الأقل، من النسخة التي أطلقت قبل 17 عاما.

إضافة إلى ذلك، فإن التقارير الإعلامية أكدت أن سعر النسخة العصرية من 3310 سيكون قرابة 60 دولارا، وهو أمر لا يسمح بأن يعتمد الهاتف على أندرويد وشاشة تعمل باللمس، إلا إن كانت نوكيا تحضر مفاجأة لاستعادة حصتها في السوق.

على أية حال، لا داعي للاستعجال، فهاتف نوكيا 3310 مع 3 هواتف أخرى من نوكيا ستبصر النور في 26 فبراير في مدينة برشلونة الإسبانية خلال المؤتمر العالمي للهواتف الجوالة، وعندها ستظهر الحقائق.

#الشائعات #نوكيا 3310

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