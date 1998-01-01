ميزة تتيح للمجموعات فيسبوك مشاهدة الفيديوهات والبث المباشر معًا

وكالات / سما /

طرحت فيسبوك ميزة جديدة تدعى Watch Party، وذلك كجزء من محاولة الشركة الحفاظ على مستخدميها متصلين دائمًا بشتى الطرق، بحيث تتيح الميزة الجديدة للأشخاص ضمن المجموعات مشاهدة مقاطع الفيديو المباشرة أو المسجلة معًا والتفاعل المباشر في الوقت الفعلي، إذ يمكن لأي شخص في المجموعة استخدام الميزة، وتشير فيسبوك إلى أن الميزة تسمح للعائلة المتواجدة خارج المدينة مشاهدة مقطع فيديو لحفل تخرج أحد أفرادها أو مشاركة مقاطع فيديو لقضاء العطلات.

وكانت فيسبوك خلال الأشهر القليلة الماضية تختبر هذه الميزة، والتي تتيح لمجموعات فيسبوك استضافة جلسات بث فيديو مشتركة، حيث سوف يكون بإمكان جميع الأشخاص ضمن المجموعة المشاهدة والتعليق على مقاطع الفيديو نفسها في الوقت نفسه، إذ تستخدم هذه الميزة مفهوم ميزة البث المباشر Facebook Live إلى حد ما، مع استخدام قائمة مقاطع فيديو محددة مسبقًا لإنشاء نوع من أنواع قنوات الفيديو المخصصة.

وشرحت الشركة كيفية عمل هذه الميزة من خلال فيديو عرض توضيحي، إذ يشبه استخدام ميزة watch party نشر أي شيء آخر على حائط المجموعة، وذلك عن طريق إضافة تسمية توضيحية أو صورة معبرة لجذب انتباه الأشخاص ومن ثم إضافة بعض مقاطع الفيديو، ومن ثم انتظار ملء قائمة الانتظار، ليبدأ البث بمجرد انضمام عدد قليل من الأشخاص.

وتتم مزامنة الفيديو مع جميع المشاهدين، مع منح المضيفين القدرة على التقديم والتأخير في المخطط الزمني للفيديو، كما يمكنك إضافة المزيد من مقاطع الفيديو أثناء المشاهدة، ويمكن للمشاهدين اقتراح مقاطع فيديو، مع ظهور الاقتراحات في خلاصة المضيف للموافقة عليها أو لا، بالإضافة إلى ذلك فإن كل جلسة من جلسات watch party تتضمن عدد من المضيفين المشاركين الذين يستطيع كل منهم إضافة مقاطع فيديو جديدة إلى قائمة الانتظار.

وقال مايكل إينو Michael Inouye، المحلل الرئيسي في شركة ABI Research، إن الجهود المتواصلة التي تبذلها فيسبوك مع الفيديو المباشر يمكن أن تساعدها على التنافس مع منصة يوتيوب التابعة لشركة جوجل ومنصة البث المباشر Twitch التابعة لشركة أمازون، حيث تمتلك Twitch ما يصل إلى 15 مليون زائر نشط يوميًا، وأكثر من مليوني مذيع شهريًا.

وتقتصر الميزة حاليًا على مجموعات فيسبوك، إلا أن الشركة تقول إنها تختبر هذه الميزة بالنسبة للصفحات، لكنها ليست جاهزة بعد، مع ملاحظة أن الميزة تعمل في الوقت الحالي مع مقاطع الفيديو المستضافة على فيسبوك فقط، أي لا يمكن إضافة مقاطع من يوتيوب أو تويتر، ويبدو أن هذا الأمر مرتبط بالمشكلات التقنية ومشكلات الترخيص والمنافسة.

وتقول فيديجي سيمو Fidji Simo، نائبة رئيس فيسبوك للمنتج، إن مشاهدة الفيديو معًا أمر يفعله الناس في الحياة الحقيقية، انهم يشاهدون معًا، ونحن نرى هذا كطريقة أخرى لربط الناس، حيث يمكن مشاهدة أي نوع من مقاطع الفيديو على فيسبوك، من البث المباشر إلى مقاطع الفيديو المضحكة، وتضيف: “ان الجانب المشترك للمشاهدة يجعل مستخدمي فيسبوك أكثر تفاعلاً، حيث أن اجتماع 10 أشخاص ضمن مجموعة وتشغيل Watch Party قد يجذب أكثر من 500 تعليق.

وتأمل الشبكة الإجتماعية أن تشجع ميزة Watch Party الأشخاص على قضاء المزيد من الوقت على المنصة، لكنها تفتح الباب لظهور مشاكل، إذ إن مسألة جمع جمهور كبير أمام مقطع فيديو وتعليقات مشتركة قد يؤدي إلى نتائج عكسية، وهو ما حصل سابقًا، حيث استخدم بعض الأشخاص أداة البث المباشر “فيسبوك لايف” لبث العنف، بما في ذلك جرائم القتل والانتحار.

وتشجع فيسبوك المستخدمين على الإبلاغ عن أي مقاطع فيديو مسيئة أو مشكوك فيها، وذلك إلى جانب اعتماد المنصة على أدوات أكثر تطورًا مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي المخصصة للإبلاغ عن المحتوى العنيف بشكل استباقي.