جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

الرجوب يُصادق على مجلس إدارة هيئة التحكيم الرياضي

الخميس 26 يوليو 2018 11:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرجوب يُصادق على مجلس إدارة هيئة التحكيم الرياضي



رام الله / سما /

 صادق اللواء جبريل الرجوب رئيس اللجنة الأولمبية، الأربعاء 25 تموز للعام 2018، على مجلس إدارة هيئة التحكيم الرياضي، ( المحكمة الوطنية الرياضية )، الذي ضمّ كل من:

1- الأستاذ الدكتور محمد الأحمد رئيساً.

2- الأستاذ وليد أيوب نائباً لرئيس المحكمة.

3- الأستاذة المحامية أشواق أسعد.

4- الأستاذ د. عماد عبدالحق.

5- د. مؤيد شناعة.

ويأتي قرار المصادقة على أعضاء مجلس الإدارة، بعد قرار اعتماد النظام الأساسي للمحكمة من قبل اللواء الرجوب والجمعية العمومية للجنة الأولمبية سابقاً، باعتبار المحكمة أحد أبرز معايير التطوّر والالتزام الحضاري بالميثاق الأولمبي والقوانين والأنظمة واللوائح الرياضية الدولية والقارّية الملزمة.

#جبريل الرجوب #هيئة التحكيم

أخبار ذات صلة

الرجوب: يحب استثمار الاعلام الرياضي بشكل افضل

الرجوب: آن الأوان لتشكيل الإتحاد الفلسطيني للإعلام الرياضي

داخلية غزة:إلغاء هيئة الأنفاق واستحداث إدارة أمن الحدود

860x484 (4)

الرجوب ينوي تشكيل مجلس أعلى للشباب والرياضة في سوريا ولبنان

بالتزكية خدمات الشاطئ ينتخب مجلس إدارة جديد

انتخاب مجلس إدارة لنادي الأمل برئاسة أيمن ابو ليلة

الأكثر قراءة اليوم

ثلاثة شهداء في قصف اسرائيلي على عدة مواقع في قطاع غزة

صور.. مصدر كبير : الأونروا قد تعلّق عملها في غزة ردًا على الاحتجاجات

إسرائيل تدرس خيارات التعامل مع غزة.. ما دور مصر؟

عبد الهادي المجالي : خذوني إلى شواطئكم قليلا يا أهل غزة

جرينبلات يكشف عن لقاء مع وزير المخابرات المصرية في البيت الأبيض

الاحتلال يكشف: الجندي الذي تم قنصه قائد في لواء "غفعاتي" وهكذا تم استدراجه

شاهد: قذاف الدم ينشر فيديو نادرا للقاء القذافي بعبد الناصر

الأخبار الرئيسية

قصف غزة -ارشيفية

وزير اسرائيلي: ستكون هناك جولات أكثر عنفا مع غزة حتى نصل إلى أحد طريقين ..

موظفو اونروا

إضراب بمرافق "أونروا" في غزة وتواصل احتجاجات الموظفين

حرب غزة -ارشيفية

اردان: نقترب من شن عملية واسعة في غزة وهذه اهم ردود الفعل الإسرائيلية على بيان استنفار القسام

القسام - حماس

كتائب القسام تعلن رفع الجهوزية للدرجة القصوى واستنفار جميع جنودها

ارشيفية

رويترز : كشف خطة اقتصادية في اطار "صفقة القرن"