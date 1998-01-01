الرجوب يُصادق على مجلس إدارة هيئة التحكيم الرياضي

رام الله / سما /

صادق اللواء جبريل الرجوب رئيس اللجنة الأولمبية، الأربعاء 25 تموز للعام 2018، على مجلس إدارة هيئة التحكيم الرياضي، ( المحكمة الوطنية الرياضية )، الذي ضمّ كل من:

1- الأستاذ الدكتور محمد الأحمد رئيساً.

2- الأستاذ وليد أيوب نائباً لرئيس المحكمة.

3- الأستاذة المحامية أشواق أسعد.

4- الأستاذ د. عماد عبدالحق.

5- د. مؤيد شناعة.

ويأتي قرار المصادقة على أعضاء مجلس الإدارة، بعد قرار اعتماد النظام الأساسي للمحكمة من قبل اللواء الرجوب والجمعية العمومية للجنة الأولمبية سابقاً، باعتبار المحكمة أحد أبرز معايير التطوّر والالتزام الحضاري بالميثاق الأولمبي والقوانين والأنظمة واللوائح الرياضية الدولية والقارّية الملزمة.