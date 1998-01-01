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الخبير الفرنسي كوزان ينهي دورة تدريبية حول التجربة المالية الفرنسية في المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة

الخميس 26 يوليو 2018 11:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الخبير الفرنسي كوزان ينهي دورة تدريبية حول التجربة المالية الفرنسية في المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة



رام الله/سما/
أنهت المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة التابعة لديوان الموظفين العام اليوم الخميس دورة تدريبية مكثفة تحت عنوان "التجربة المالية العامة في فرنسا"، وذلك لمتدربي برنامج اعداد القادة -الدفعة الثانية. واستعرض الخبير الفرنسي فرنسوا كوزان اهم إنجازات قطاع المالية العامة في الجمهورية الفرنسية والذي يرتكز على المبادئ العامة للمالية العامة ومراحل اعداد الموازنة والإجراءات والأنظمة والقوانين المعمول بها في فرنسا في مجال التدقيق والرقابة بشقيها الداخلية والخارجية، والتي تتضمن وجود رقابة قوية على الإيرادات وأوجه الانفاق والتأكد من صحتها وكذلك منع التهرب الضريبي.
وأشار المدرب الفرنسي الى الالتزامات الدولية لفرنسا في مكافحة الفساد وتبادل المعلومات وفق المعاهدات الدولية والأوروبية التي انضمت إليها. وأطلع الخبير الفرنسي متدربي برنامج اعداد القادة على خطط الإصلاح التي تمضي بها فرنسا في مجال المالية العامة، لاسيما استحداث الهيئة العامة للشفافية والتي تعنى بالذمم المالية لكبار موظفي الدولة وأعضاء البرلمان والوزراء وكذلك الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد والتي تعنى ايضا بمحاربة الفساد المالي في الدولة.
 
وتطرق المدرب الفرنسي الى قانون مبادئ أخلاقيات المهنة وأنظمة العقوبات الإدارية في الوظيفة العامة، وقدم عرضاً عن خطة الرئيس الفرنسي ماكرون (2017 – 2022) والتي تضمنت تخفيض الضرائب وتخفيض عدد الموظفين الحكوميين بواقع 50 ألف وظيفة في القطاع العام بفرنسا، واعادة النظر في مهام الدولة وتحديث قطاع الخدمة المدنية. وأكد فرانسوا كوزان انه سعيد جدا بنقل التجربة الفرنسية في مجال المالية العامة الى فلسطين وذلك للاستفادة من التجربة الفرنسية في هذا المجال.
 
وقدم كوزان شكره للمدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة على حسن الاستقبال والاستضافة والتي اتاحت له إيصال هذه المعلومات لنخبة من المدراء المميزين في دولة فلسطين والذين سيتمكنون من نقل المعلومات والمهارات التي اكتسبوها لأثراء مؤسسات دولة فلسطين في مجال المالية العامة. يذكر أن الخبير والمدرب الفرنسي فرانسوا كوزان يعمل مديرا عاما للإدارة المالية في وزارة المالية في فرنسا، وكذلك مدربا وخبيرا واستاذا في المدرسة الوطنية الفرنسية للإدارة.
 
 

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