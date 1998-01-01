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نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل سبعة مواطنين من الضفة

الخميس 26 يوليو 2018 11:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس سبعة مواطنين من الضفة.

وبين نادي الأسير في بيانه أن مواطنين جرى اعتقالهم من بلدة فرعون في محافظة طولكرم وهما: منير نعيم عدوان (40 عاماً)، وشقيقه محمد (36 عاماً).

كما اُعتقل مواطنان من محافظة الخليل وهما: محمد سعيد الجعبري، وأحمد عمر أبو حسين، إضافة إلى مواطنين اُعتقلا من محافظة بيت لحم وهما: خضر موسى المسمس، ومعتز عزية.

ويُضاف إلى المعتقلين المواطن وائل محمد حسين من بلدة عزون محافظة قلقيلية.

#نادي الأسير #الاحتلال

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