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النائب العام يترأس الاجتماع الأول لأعضاء نيابة الجنايات الكبرى

الخميس 26 يوليو 2018 11:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

ترأس النائب العام المستشار د. احمد  براك، اليوم الاثنين، الاجتماع الأول لأعضاء النيابة العامة المختصين في نيابة الجنايات الكبرى، بحضور رئيس نيابة الجنايات الكبرى في مكتب النائب العام الأستاذ مجدي الشرعب.

ويأتي ذلك في إطار تطوير عمل أعضاء النيابة العامة ورفع مستوى كفاءتهم في تلك القضايا، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، وحماية الحقوق والحريات وإجراء المحاكمات العادلة.

حيث أكد النائب العام على أهمية دور نيابة الجنايات الكبرى والتي تم إنشاؤها مؤخرا عملا بقرار فخامة السيد الرئيس محمود عباس بإنشاء محكمة الجنايات الكبرى، وضرورة التمثيل الأفضل للنيابة العامة في المحاكم المختصة، مشيرا إلى المهام الملقاة على عاتق أعضاء النيابة العامة في حدود اختصاصهم من حيث الإشراف والمتابعة والتنسيق والدقة والسرعة والسرية في ظل ارتفاع عدد قضايا الجنايات الكبرى في المحاكم، ومشددا على ضرورة التنسيق والتعاون الدائم مع مختلف الشركاء ذو العلاقة، وتوحيد كافة الجهود في متابعة القضايا التي تقع ضمن الاختصاص، مثمنا الجهود التي يبذلها أعضاء النيابة العامة في هذا المجال، حيث تشير الإحصائيات إلى أن عدد الملفات التي تم إحالتها لمحكمة الجنايات الكبرى من النيابة العامة بلغت 1587 ملف في المحافظات الشمالية، تنوعت ما بين جرائم القتل وبلغت 259 قضية، الشروع بالقتل 410 قضية، الاغتصاب 46 قضية، هتك العرض 192 قضية، الخطف الجنائي 19 قضية، وجرائم الجنايات الواردة في قرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشان مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والتي ازدادت بشكل ملحوظ مؤخرا، وبلغت 546 قضية، تسريب الأراضي 53 قضية، التخابر مع العدو 52 قضية، الإرهاب قضية والجرائم الواقعة على أمن الدولة 9 قضايا.

#النائب العام #نيابة الجنايات

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