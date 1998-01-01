المنتخب الأولمبي بمجموعة متوازنة بدورة الألعاب الآسيوية

رام الله / سما /

أعاد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم, قرعة بطولة كرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية, التي شهدت وجود المنتخب الأولمبي الفلسطيني ونظيره الإماراتي, بعدما تم إسقاطهما عن طريق الخطأ في المرة الأولى.

وأوقعت القرعة المنتخب الأولمبي الفلسطيني في المجموعة الأولى, إلى جانب إندونيسيا البلد المضيف, ولاوس, وهونغ كونغ, والصين تايبيه.

ومن المنتظر أن يتم الاعلان عن جدول مباريات البطولة خلال الساعات المقبلة, وستنطلق المنافسات في 14 من أغسطس وتستمر حتى 1 سبتمبر.

ويتأهل لدور الـ16 أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة, بالإضافة لأفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعة الستة.

وجاءت نتائج القرعة على الشكل التالي:

- المجموعة الأولى: إندونيسيا، هونغ كونغ، لاوس، الصين تايبيه، فلسطين.

- المجموعة الثانية: تايلاند، أوزبكستان، بنغلادش، قطر.

- المجموعة الثالثة: العراق، الصين، تيمور الشرقية، سوريا.

- المجموعة الرابعة: اليابان، فيتنام، باكستان، نيبال.

- المجموعة الخامسة: كوريا الشمالية، السعودية، إيران، ميانمار.

- المجموعة السادسة: كوريا الجنوبية، البحرين، قيرغيزستان، ماليزيا، الإمارات.