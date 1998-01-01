حارس المنتخب الوطني يعود للملاعب من بوابة الجونة

وكالات / سما /

تعاقد نادي الجونة المصري, مع رمزي صالح حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب فلسطين السابق، لتدعيم مركز حراسة المرمى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية, استعدادا للموسم الجديد 2018-2019.

ووقّع صالح على عقود الانضمام للجونة مدة موسم واحد, بحضور عبد الجليل إمام مدير التعاقدات والمتحدث الرسمي باسم النادي، ومحمد الحصري مدير عام نادي الجونة, ليعود للملاعب بعد الابتعاد موسما واحدا.

وسبق للجونة ضم العديد من اللاعبين في مقدمتهم محمد ناجي "جدو"، وأحمد عيد عبد الملك، وأحمد الشناوي، وأحمد مجدي، وأحمد علي، وإسلام رشدي, ولؤي وائل, ومحمد حسن "ليلة"، وأحمد أبو سريع, وحسام زين، وأحمد سعيد "أوكا"، وكريم سالم، وعمر رضوان, وعمرو سعداوي, والكاميروني جوزيف إنجويم.

يشار إلى أن صالح يعدّ من أبرز الحراس في تاريخ فلسطين, وظهر مع "الوطني" في العشرات من المباريات الدولية, ولعب عام 2008 مع الأهلي المصري, ثم خاض تجارب مختلفة مع سموحة, ومصر المقاصة, والأسيوطي, والمصري البورسعيدي, والمريخ السوداني.