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مبابي يكشف سر إخفاء إصابته بنهائي المونديال

الخميس 26 يوليو 2018 10:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مبابي يكشف سر إخفاء إصابته بنهائي المونديال



وكالات / سما /

أكد كيليان مبابي مهاجم منتخب فرنسا, التقارير التي تحدثت عن خوضه لقاء نهائي كأس العالم ضد كرواتيا, وهو مصاب.

وقال مبابي في تصريحات لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية: "كنت أعاني من إصابة في الظهر قبل لقاء كرواتيا بنهائي كأس العالم (...), كان من الضروري عدم إعلام المنافس بذلك".

وأضاف: "قررنا إخفاء الأمر حرصا على عدم استفادة الخصم من تلك النقطة, وجعلهم يلعبون على موضع الإصابة".

وسجل مبابي 4 أهداف في كأس العالم 2018, ليقود "الديوك" لثاني لقب مونديالي في تاريخهم, ويتوّج بجائزة أفضل لاعب صاعد بالمسابقة.

#كيليان مبابي #المونديال

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