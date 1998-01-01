صحف مدريد تتغزل في كافاني تمهيداً لتعاقد الريال معه

وكالات / سما /

يبدو أن اسم المهاجم الأوروجوياني إديسون كافاني يظهر بقوة داخل نادي ريال مدريد للتعاقد معه خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية تعويضاً لرحيل كريستيانو رونالدو.

وفاجأ كريستيانو رونالدو الجميع، عندما قرر ترك ريال مدريد الإسباني بعد 9 مواسم من الأرقام التاريخية والانجازات مع النادي الملكي والذهاب في تجرية وتحدي جديد إلى يوفنتوس الإيطالي.

وذكرت وسائل الإعلام الإسبانية في الأيام الأخيرة، أن ريال مدريد بدأ يفكر جدياً في التعاقد مع المهاجم الأوروجوياني إديسون كافاني من باريس سان جيرمان الفرنسي خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشرت صحيفة “اس” الإسبانية التي تصدر من العاصمة مدريد والمقربة من النادي الملكي ريال مدريد تقريراً تتحدث فيه عن إديسون كافاني وقدرات مهاجم باريس سان جيرمان وأرقامه في المواسم الأخيرة مع النادي الباريسي ونابولي الإيطالي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن فلورونتينو بيريز رئيس ريال مدريد فشل في التعاقد مع البرازيلي نيمار وزميله في باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية بعد خسارته الكبيرة برحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى تشيلسي قريب من الانضمام إلى ريال مدريد خلال الأيام القليلة القادمة، مشيرة إلى أن إديسون كافاني هو الهدف القادم للنادي الملكي.

وقالت الصحيفة الإسبانية أن إديسون كافاني يعد نموذج جيد للمهاجم الذي يبحث عنه ريال مدريد في الفترة القادمة، حيث أبدع الأوروجوياني في القارة العجوز منذ انضمامه إلى نابولي عام 2010 مروراً بوصوله باريس في صيف عام 2013 وحتى الآن.

ونجح إديسون كافاني في تسجيل 274 هدفاً منذ عام 2010 بقميص نابولي وحتى الآن مع باريس سان جيرمان بمعدل 34.25 هدف في الموسم الواحد.