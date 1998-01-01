عثمان ديمبيلي الخائف الوحيد في برشلونة من صفقة مالكوم

وكالات / سما /

أكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية في الأونة الأخيرة، أن النجم الفرنسي الشاب عثمان ديمبيلي لاعب نادي برشلونة، هو اللاعب الوحيد في الفريق الكاتالوني الخائف من التعاقد مع مواطنه مالكوم، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقاً للصحيفة الشهيرة عبر موقعها الألكتروني الرسمي، فإن الدولي الفرنسي عمثان ديمبيلي البالغ من العمر 20 عاماً، لديه بعض القلق من قدوم مالكوم إلى ناديه برشلونة الإسباني، خوفاً من جلوسه على دكة البدلاء في الموسم المقبل.

وأشارت إلى أن اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي، كان يأمل في الحصول على موسم ثاني رائع مع نادي برشلونة الإسباني بعد الموسم الأول المخيب للأمال، ولكن بات الأمر الأن مقلقاً بعد قدوم مواطنه مالكوم من نادي بوردو الفرنسي.

وقالت أن على الرغم من الفارق كبير بين اللاعبان في سعرهما، فتعاقد نادي برشلونة الإسباني مع عثمان ديمبيلي مقابل 105 مليون يورو، بينا مالكوم كلف النادي الكاتالوني 40 مليون، ولكن من المرجح أن الأخير يمتلك مكانة أساسية.

وجود مالكوم في برشلونة قد يدفع الفرنسي الشاب عثمان ديمبيلي إلى الرحيل خلال الصيف الحالي، خاصة مع اهتمام الكثير من الأندية لضمه.