تشيلسي يعيد حارسا معتزلا للملاعب

وكالات / سما /

بات نادي تشيلسي قريبا من إتمام صفقة مفاجئة، بالتعاقد مع الحارس الإنجليزي المخضرم روبرت غرين، رغم قراره باعتزال كرة القدم.

وقضى غرين، الذي لا يرتبط بأي ناد حاليا، الموسم الماضي على مقاعد بدلاء هيدرسفيلد تاون، في أول مواسم الفريق بالدوري الإنجليزي.

وقالت صحيفة "صن" الإنجليزية, إن الحارس صاحب الـ"38 عاما" كان في طريقه لاعتزال كرة القدم، قبل أن يعدّل عن قراره بعدما تلقى عرض تشيلسي.

وأوضحت "صن", أن ماوريسيو ساري المدرب الجديد لتشيلسي سيستعين بالحارس كخيار ثالث بديل للثنائي تيبو كورتوا, وويلي كاباييرو.

ويملك غرين، الحارس الدولي السابق، مسيرة طويلة مع الأندية الإنجليزية، إذ لعب لعدة أندية أبرزها نوريتش سيتي، ووست هام، وكوينز بارك رينجرز، وليدز يونايتد.