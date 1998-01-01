وزير اسرائيلي: ستكون هناك جولات أكثر عنفا مع غزة حتى نصل إلى أحد طريقين ..

القدس المحتلة / سما /

قال وزير البنية التحتية في حكومة الاحتلال يوفال شتاينتس اليوم الخميس إن الهدوء في قطاع غزة غير مستقر.

وأضاف شتاينتس "الهدوء في غزة غير مستقر وفي تقديري قد تكون هناك جولات أكثر عنفا حتى نصل إلى أحد طريقين إما وقف إطلاق نار وترتيب اقتصادي إنساني أو تدهور كبير وعملية عسكرية واسعة النطاق".

وتابع "على الرغم من الهدوء في الساعات القليلة الماضية ما زلت غير متأكد أين نحن ذاهبون".

واستشهد مساء أمس، 3 مجاهدين من كتائب القسام جراء قصف الاحتلال نقطة لحماة الثغور شرق مدينة غزة، وتوعد القسام الاحتلال بأن دماء الشهداء لن تذهب هدرا وسيدفع العدو الثمن غاليا.