رسمياً.. ميلان يؤكد عودة ليوناردو

وكالات / سما /

أكد ميلان رسميا أن ليوناردو عاد إلى النادي كمدير عام. البرازيلي هو لاعب ومدرب سابق للروسونيري، وكان سابقًا مديرًا رياضيًا في باريس سان جيرمان.

مع تسلم إليوت للإدارة من المالك السابق يونغ هونغ لي، أفيد بأن ليوناردو سيعود، وقد تم تأكيد ذلك رسميا من قبل النادي اليوم الأربعاء.

ويؤكد البيان أن “مرحلة ميلان الجديدة تتواصل مع تعيين ليوناردو كمدير عام”.

“إنها عودة عاطفية جدا لمشجعي ميلان، فضلا على أنه توقيع مهني للخبرة العظيمة والمكانة الدولية لليوناردو، ما سيعزز القدرة التنافسية للفريق.”

“تحت القيادة الجديدة بعد تغيير الملكية في الآونة الأخيرة، الهدف الأساسي للنادي هو العودة بشكل دائم إلى نخبة كرة القدم الأوروبية. تعيين ليوناردو كمدير عام يمثل خطوة آخرى في هذا الاتجاه.”

وختم ميلان البيان:”سيتم الكشف عن مزيد من الأخبار بشأن تكوين فريق إدارة النادي في وقت لاحق.”