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السلطات الإسرائيلية تهدم مساكن قرية العراقيب للمرة 131

الخميس 26 يوليو 2018 10:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT



النقب / سما /

هدمت جرافات السلطات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، مساكن قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب.

وللمرة الـ131 على التوالي، تهدم السلطات الإسرائيلية قرية العراقيب غير آبهة بتشريد الأطفال والنساء والمسنين وتركهم في العراء دون مأوى.

وتمعن السلطات الإسرائيلية في سياساتها وممارساتها العنصرية مستهدفة أهالي العراقيب من أجل اقتلاعهم من مساكنهم وأراضيهم وتهجيرهم إلى منطقة أخرى ضمن مخطط تهويد النقب.

وكانت إسرائيل قد هدمت العراقيب التي حرمتها من أبسط مقومات الحياة الأساسية كالماء والكهرباء للمرة 130 بتاريخ 27.06.2018

#السلطات الإسرائيلية

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