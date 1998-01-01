جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشرطة تقبض على أصم يشتبه به بسرقة أموال وبضاعة من محلات تجارية في رام الله

الخميس 26 يوليو 2018 10:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

ألقت الشرطة القبض على شخص أصم من ذوي السوابق، يشتبه به بارتكاب 56 قضية سرقة في الخليل وبيت لحم وسرقة مبالغ مالية وأجهزة كهربائية ومحلات تجارية في رام الله .

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأنه وبناء على شكوى تلقتها الشرطة قبل عام من مواطن مفادها قيام مجهولين بالدخول إلى محل تجاري لبيع الأجهزة الكهربائية يملكه في مدينة البيرة وسرقة ثلاث شاشات تلفاز ومبلغ مالي ٣٠٠ شيكل ودفتر شيكات، وبعد إجراءات البحث والتحري تبين بأن المشتبه به من سكان بيت لحم، حيث تم القاء القبض عليه وتبين بأنه أصم، ومن ذوي السوابق، وسجل ضده 56 قضية سرقة في محافظات الخليل وبيت لحم .

وأضاف البيان، بأن الشرطة وبمواجهة المشتبه به من خلال مترجم من جمعية الهلال الأحمر خاص بالصم، تبين بأنه متورط بخلع مدخل سوبرماركت في رام الله وسرقة مبالغ مالية قدرها ٧٦٠٠ شيكل و٧٠٠ دولار و٣٠٠ دينار اردني وشيكات بمبلغ ٣٦ الف شيكل و١٠ كروزات سجائر .

وأكد البيان، بأن الشرطة أوقفت المشتبه به تمهيدا لإحالته والمضبوطات الى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول .

#الشرطة

أخبار ذات صلة

رياض الحسن

رام الله : قرار باخلاء سبيل رياض الحسن بكفالة تجارية

اللواء حازم عطا الله- ارشيف

عطا الله: الشرطة بغزة يجب أن تكون مثل الشرطة بالضفة "ولن أتعامل إلا مع شرطة تحت قيادتي"

ائتلاف "عدالة" يطالب باقالة الحمد الله ومدير الشرطة اللواء حازم عطا الله

شرطة

البطنيجي: إلقاء القبض على سارق 4 محلات مصوغات ذهبية وتجارية في شمال غزة

الاحتلال الاسرائيلي يهدم منشآت تجارية في العيسوية بالقدس المحتلة

مخيم الدهيشة

احتجاجاً على احداث رام الله ..فيديو ..شبان من "الدهيشة" يهاجمون الشرطة بالزجاجات الحارقة

الأكثر قراءة اليوم

صور.. مصدر كبير : الأونروا قد تعلّق عملها في غزة ردًا على الاحتجاجات

إسرائيل تدرس خيارات التعامل مع غزة.. ما دور مصر؟

جرينبلات يكشف عن لقاء مع وزير المخابرات المصرية في البيت الأبيض

"أونروا" تفصل 125 موظفًا بشكل نهائي وتحيل اكثر من 800 لدوام جزئي حتى نهاية العام الجاري

شاهد: قذاف الدم ينشر فيديو نادرا للقاء القذافي بعبد الناصر

عبد الهادي المجالي : خذوني إلى شواطئكم قليلا يا أهل غزة

ليبرمان يجري مشاورات أمنية لبحث التصعيد على جبهة غزة

الأخبار الرئيسية

قصف غزة -ارشيفية

وزير اسرائيلي: ستكون هناك جولات أكثر عنفا مع غزة حتى نصل إلى أحد طريقين ..

حرب غزة -ارشيفية

اردان: نقترب من شن عملية واسعة في غزة وهذه اهم ردود الفعل الإسرائيلية على بيان استنفار القسام

القسام - حماس

كتائب القسام تعلن رفع الجهوزية للدرجة القصوى واستنفار جميع جنودها

ارشيفية

رويترز : كشف خطة اقتصادية في اطار "صفقة القرن"

صور الشهداء العرعير وفروانة والبسوس

ثلاثة شهداء في قصف اسرائيلي على عدة مواقع في قطاع غزة