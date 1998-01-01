الشرطة تقبض على أصم يشتبه به بسرقة أموال وبضاعة من محلات تجارية في رام الله

ألقت الشرطة القبض على شخص أصم من ذوي السوابق، يشتبه به بارتكاب 56 قضية سرقة في الخليل وبيت لحم وسرقة مبالغ مالية وأجهزة كهربائية ومحلات تجارية في رام الله .

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأنه وبناء على شكوى تلقتها الشرطة قبل عام من مواطن مفادها قيام مجهولين بالدخول إلى محل تجاري لبيع الأجهزة الكهربائية يملكه في مدينة البيرة وسرقة ثلاث شاشات تلفاز ومبلغ مالي ٣٠٠ شيكل ودفتر شيكات، وبعد إجراءات البحث والتحري تبين بأن المشتبه به من سكان بيت لحم، حيث تم القاء القبض عليه وتبين بأنه أصم، ومن ذوي السوابق، وسجل ضده 56 قضية سرقة في محافظات الخليل وبيت لحم .

وأضاف البيان، بأن الشرطة وبمواجهة المشتبه به من خلال مترجم من جمعية الهلال الأحمر خاص بالصم، تبين بأنه متورط بخلع مدخل سوبرماركت في رام الله وسرقة مبالغ مالية قدرها ٧٦٠٠ شيكل و٧٠٠ دولار و٣٠٠ دينار اردني وشيكات بمبلغ ٣٦ الف شيكل و١٠ كروزات سجائر .

وأكد البيان، بأن الشرطة أوقفت المشتبه به تمهيدا لإحالته والمضبوطات الى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول .