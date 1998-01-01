الاحتلال يعتقل مواطنا ومستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية بمحيط مسجد في الخليل

الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال ، اليوم الخميس، مواطنا من مدينة الخليل، فيما اقتحم مستوطنون بلدة حلحول، وأدوا طقوسا تلمودية في محيط مسجد النبي يونس.

وقال مراسلنا، إن قوات الاحتلال، اقتحمت مدينة الخليل، واعتقلت احمد عمر أبو حسين، بعد ان داهمت منزله.

وفي السياق ذاته، اقتحم عشرات المستوطنين، بحماية قوات الاحتلال، فجرا، بلدة حلحول شمال الخليل، وادوا طقوسا تلمودية في محيط مسجد النبي يونس.

وقال الناشط الإعلامي محمد عوض ، إن قوات الاحتلال داهمت منطقة صافا في بلدة بيت امر، واقتحمت منازل المواطنين وفتشتها واخضعت عددا من سكانها للتحقيق حول الحرائق التي نشبت قرب مستوطنة "بيت عين" المقامة على أراضي البلدة، وعرف من أصحابها الشقيقين موسى وحسن قاسم أبو ديه.

كما اندلت مواجهات بالمكان، اطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز السام والصوت نحو منازل المواطنين، ما ادى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.