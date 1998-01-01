جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الإحصاء": ارتفاع طفيف على مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية

الخميس 26 يوليو 2018 09:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.04% خلال شهر حزيران 2018 مقارنة بشهر أيار 2018، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 105.93 مقارنة بـ 105.89 خلال شهر أيار 2018 (سنة الأساس 2013 = 100)

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.07%، بينما سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال انخفاضاً مقداره 0.19%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.03% خلال شهر حزيران 2018 مقارنة بالشهر السابق.

وسجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة الغربية ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.03% خلال شهر حزيران 2018 مقارنة بشهر أيار 2018، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 105.83 مقارنة بـ 105.80 خلال شهر أيار 2018 (سنة الأساس 2013 = 100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.05%، بينما سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال انخفاضاً مقداره 0.19%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.04% خلال شهر حزيران 2018 مقارنة بالشهر السابق.

وسجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية، انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.07% خلال شهر حزيران 2018 مقارنة بشهر أيار 2018، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 105.61 مقارنة بـ 105.68 خلال شهر أيار 2018 (سنة الأساس 2013 = 100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال انخفاضاً مقداره 0.23%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.06%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.04% خلال شهر حزيران 2018 مقارنة بالشهر السابق.

وسجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته 1.25% خلال شهر حزيران 2018 مقارنة بشهر أيار 2018، إذ ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 111.11 مقارنة بـ 109.74 خلال شهر أيار 2018 (شهر الأساس كانون أول 2008 = 100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 2.02%، وأسعار مجموعة تكاليف تشغيل معدات وصيانة ارتفاعاً نسبته 1.26%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.57%، بينما سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال انخفاضاً مقداره 1.14% خلال شهر حزيران 2018 مقارنة بالشهر السابق.

وسجل المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته 0.41% خلال شهر حزيران 2018 مقارنة بشهر أيار 2018، إذ ارتفع المؤشر العام لأسعار تكاليف شبكات المياه إلى 114.31 مقارنة  بـــ 113.84 خلال شهر أيار 2018 (شهر الأساس كانون ثاني 2010 = 100).

وعلى مستوى شبكات المياه، سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 0.55%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 116.10 مقارنة  بـــــ 115.46 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010 = 100).

وعلى مستوى خزانات المياه، سجل الرقم القياسي ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.09%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 110.37 مقارنة بــــ 110.26 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010 = 100).

وسجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري في الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته 0.35% خلال شهر حزيران 2018 مقارنة بشهر أيار 2018، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 109.77 مقارنة بـــــ 109.38 خلال شهر أيار 2018 (شهر الأساس كانون ثاني 2010 = 100).

#الإحصاء الفلسطيني #تكاليف البناء

أخبار ذات صلة

حدود غزة -ارشيفية

صور.. ارتفاع عدد الاصابات الى 1170 على حدود غزة في "جمعة عمال فلسطين"

اونروا

مدير أونرو" بغزة "ماتياس شمالي" : "الانفجار" قادم و التمويل يكفي حتى يوليو

3 توائم

"قدس" و"عاصمة" و"فلسطين".. أسماء أطلقها أب من غزة على 3 توائم

"اليكسا"" : موقع "سما" الاكثر مشاهدة في فلسطين

"واللا" العبري: أبومازن "فهم المؤامرة "التي تحاك ضده مما دفعه لأحضان تركيا وقطر

عبير القنيبي

الفلسطينية "عبير القنيبي" تتأهل للمرحلة ما قبل النهائية لجائزة "أفضل معلم في العالم"

الأكثر قراءة اليوم

صور.. مصدر كبير : الأونروا قد تعلّق عملها في غزة ردًا على الاحتجاجات

إسرائيل تدرس خيارات التعامل مع غزة.. ما دور مصر؟

جرينبلات يكشف عن لقاء مع وزير المخابرات المصرية في البيت الأبيض

"أونروا" تفصل 125 موظفًا بشكل نهائي وتحيل اكثر من 800 لدوام جزئي حتى نهاية العام الجاري

شاهد: قذاف الدم ينشر فيديو نادرا للقاء القذافي بعبد الناصر

عبد الهادي المجالي : خذوني إلى شواطئكم قليلا يا أهل غزة

ليبرمان يجري مشاورات أمنية لبحث التصعيد على جبهة غزة

الأخبار الرئيسية

قصف غزة -ارشيفية

وزير اسرائيلي: ستكون هناك جولات أكثر عنفا مع غزة حتى نصل إلى أحد طريقين ..

حرب غزة -ارشيفية

اردان: نقترب من شن عملية واسعة في غزة وهذه اهم ردود الفعل الإسرائيلية على بيان استنفار القسام

القسام - حماس

كتائب القسام تعلن رفع الجهوزية للدرجة القصوى واستنفار جميع جنودها

ارشيفية

رويترز : كشف خطة اقتصادية في اطار "صفقة القرن"

صور الشهداء العرعير وفروانة والبسوس

ثلاثة شهداء في قصف اسرائيلي على عدة مواقع في قطاع غزة