انفجار قرب السفارة الأميركية في بكين

وكالات / سما /

قال شهود عيان على شبكات التواصل الاجتماعي إن انفجارا وقع صباح اليوم الخميس، خارج مقر السفارة الأميركية بالعاصمة الصينية بيكين.

وأظهرت الصور المنشورة على موقع تويتر الإلكتروني كمية كبيرة من الدخان وما يبدو أنها مركبات للشرطة تحيط بالمبنى الشاسع في شمال شرق بيجين الخميس.

لم يصدر على الفور أي تعليق من الشرطة على الحادث.

ألقت الشرطة الصينية القبض على امرأة قرب السفارة الأميركية في بيكين، كانت تنوي إضرام النار في جسدها بعد أن رشت نفسها بالنزين، وذلك بالتزامن مع أنباء عن وقوع انفجار.

تقع الصين والولايات المتحدة في خضم نزاع تجاري، لكن الولايات المتحدة لا تزال وجهة شائعة للغاية للسفر والتعليم والهجرة للصينيين.