جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشرطة : إحراق 6 منازل في مخيم العروب على خلفية وفاة مواطن

الخميس 26 يوليو 2018 09:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة : إحراق 6 منازل في مخيم العروب على خلفية وفاة مواطن



الخليل/سما/

 احرقت 6 منازل في مخيم العروب شمال الخليل، الليلة الماضية، بعد الاعلان عن وفاة المواطن رائد يحيى جوابرة (45 عاما)، والذي اصيب قبل 9 اشهر خلال شجار عائلي وتلقى العلاج في العديد من المستشفيات.

وافاد العقيد لؤي ارزيقات المتحدث باسم الشرطة، بأن الأجهزة الأمنية والدفاع المدني تمكنوا من انقاذ حياة 4 مواطنين كانوا محاصرين في المنازل التي تم حرقها.

واضاف، أن قوات الأمن تعمل جاهدة على تطويق الشجار الذي اندلع في المخيم وأدى لإصابة عدد من الأبرياء بسبب تراشق الحجارة.

وكان الأمن دفع بتعزيزات الى مخيم العروب بعد اندلاع الشجار لفرض النظام العام، على الرغم من كون منطقة المخيم تقع تحت سيطرة الاحتلال الاسرائيلي.

#حريق #العروب #مخيم

أخبار ذات صلة

اسعاف

وفاة شاب اصيب خلال شجار في مخيم البريج وسط القطاع

صورة تعبيرية - ارشيف

الشرطة تحقق بوفاة مواطن من ابو ديس تم تعذيبه حتى الموت

غزة: الشرطة تكشف تفاصيل إطلاق نار على مواطن في شارع البحر وسط القطاع

اسعاف- ارشيف

‏الشرطة تكشف ملابسات مقتل مواطن مسموما على يد زوجته في طولكرم

غزة : مروج للمخدرات يصيب مواطن بنيران مسدسه أثناء هروبه من الشرطة

شرطة -ارشيفية

الشرطة تحقق بوفاة امرأة بظروف غامضة في مخيم البريج وسط القطاع

الأكثر قراءة اليوم

صور.. مصدر كبير : الأونروا قد تعلّق عملها في غزة ردًا على الاحتجاجات

إسرائيل تدرس خيارات التعامل مع غزة.. ما دور مصر؟

"أونروا" تفصل 125 موظفًا بشكل نهائي وتحيل اكثر من 800 لدوام جزئي حتى نهاية العام الجاري

شاهد: قذاف الدم ينشر فيديو نادرا للقاء القذافي بعبد الناصر

ليبرمان يجري مشاورات أمنية لبحث التصعيد على جبهة غزة

عبد الهادي المجالي : خذوني إلى شواطئكم قليلا يا أهل غزة

هذا ما فعلته جوليا بطرس بعد سماع الآذان أثناء حفلها

الأخبار الرئيسية

حرب غزة -ارشيفية

اردان: نقترب من شن عملية واسعة في غزة وهذه اهم ردود الفعل الإسرائيلية على بيان استنفار القسام

القسام - حماس

كتائب القسام تعلن رفع الجهوزية للدرجة القصوى واستنفار جميع جنودها

ارشيفية

رويترز : كشف خطة اقتصادية في اطار "صفقة القرن"

صور الشهداء العرعير وفروانة والبسوس

ثلاثة شهداء في قصف اسرائيلي على عدة مواقع في قطاع غزة

غريبنلات

جرينبلات يكشف عن لقاء مع وزير المخابرات المصرية في البيت الأبيض