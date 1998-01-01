السعودية توقف شحنات النفط عبر باب المندب بعد هجمات الحوثيين

الرياض - وكالات -

قال مسؤولون سعوديون، الأربعاء، أن السعودية أوقفت مؤقتا كل شحنات النفط عبر ممر مائي رئيسي بعد هجوم للحوثيين في اليمن استهدف ناقلتي نفط.

وأعلن وزير النفط، خالد الفالح، في بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية "تعليق جميع شحنات النفط الخام عبر مضيق باب المندب بشكل فوري مؤقت...إلى أن تصبح الملاحة خلاله آمنة".

وكانت قد تعرضت ناقلتا نفط عملاقتان تابعتان للشركة الوطنية السعودية "البحري" تحمل كل منهما مليوني برميل من النفط الخام لهجوم شنه الحوثيون في البحر الأحمر، بحسب ما أفادت شركة "آرامكو" في بيان.

وأضاف البيان أن إحدى الناقلتين تعرضت أثناء هذا الهجوم "لأضرار طفيفة دون ان تقع أية إصابات".

وتابعت الشركة أن القرار بتعليق تصدير النفط اتُخذ لضمان "سلامة الناقلات وطواقمها وتجنب حوادث انسكاب النفط الخام".

وفي وقت سابق ذكر تلفزيون "المسيرة" التابع للحوثيين أنه تم استهداف بارجة حربية تحمل اسم "الدمام"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

يشار إلى أن مضيق باب المندب يعد أحد أهم خطوط النقل في العالم، ويصل البحر الأحمر بخليج عدن وبحر العرب.