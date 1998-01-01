الاحتلال الاسرائيلي : إطلاق 9 صواريخ من قطاع غزة منذ ليلة امس

القدس المحتلة/سما/

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن تسعة صواريخ أطلقت من قطاع غزة خلال ساعات الليل الفائت وفجر اليوم، الخميس، وإن غالبيتها سقطت في مناطق مفتوحة بالقرب من السياج الحدودي مع القطاع.

وكانت صافرات الإنذار قد انطلقت في المجلس الإقليمي "أشكول"، وتحدث سكان عن سماع دوي انفجارات.

وخلال ساعات الليل الفائت، دوّت صافرات الإنذار في المجلس الإقليمي "شاعار هنيغيف"، و"سدوت نيغيف". وأعلن جيش الاحتلال أنه يقوم بعمليات فحص.

وكانت قد تحدثت عن أنباء عن سقوط صاروخ، يوم أمس، في منطقة مفتوحة في المجلس الإقليمي "شاعار هنيغيف". كما أطلقت إنذارات كاذبة في المجلس الإقليمي "حوف أشكلون".

وكانت قد تحدثت أنباء إسرائيلية في وقت سابق من فجر اليوم عن اعتراض صاروخ بواسطة منظومة "القبة الحديدية" في المجلس الإقليمي "أشكول".

تجد الإشارة إلى أنه استشهد، يوم أمس الأربعاء، ثلاثة فلسطينيين من حي الشجاعية شرق غزة، في قصف مدفعي لمواقع تابعة لحركة حماس، وذلك بذريعة الرد على إصابة أحد جنود الاحتلال يوم أمس.

ونعت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الشهداء الثلاثة، محمد العرعير وأحمد البسوس وعبادة فروانة، وقالت إن دماءهم لن تذهب هدرا.

من جهته قال المتحدث باسم حركة حماس، فوزي برهوم، إن حجم التصعيد على قطاع غزة يعكس نوايا الاحتلال المبيتة للقتل.