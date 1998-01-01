الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 9 مواطنين بالضفة وصادر اسلحة واموال

رام الله / سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الخميس، 9 مواطنين من الضفة بعد عملية دهم وتفتيش، وزعمت العثور على سلاح من نوع ام 16 في الخليل.

كما اندلعت مواجهات في بيت أمر شمال الخليل، واقتحم مستوطنون خربة تقوع شرق بيت لحم ومنطقة النبي يونس في حلحول شمال الخليل بحماية قوات الاحتلال.

وهدمت سلطات الاحتلال أجزاء من غرفة زراعية خلال تفتيشها للمواطن أمير دحبور في عزون شرق قلقيلية، وفتشت 8 منازل وصادرت مبالغ مالية.

وعرف من بين المعتقلين:

١. محمد قفيني- طولكرم

٢. منير نعيم عدوان- فرعون قرب طولكرم

٣. محمد نعيم عدوان- فرعون

٤. معتز عزية- بيت لحم

٥. خضر المسمس- بيت لحم

٦. وائل حسين- عزون شرق قلقيلية

٧. أحمد عمر أبو حسين- الخليل