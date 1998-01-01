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العدو سيدفع الثمن غاليا

كتائب القسام تعلن رفع الجهوزية للدرجة القصوى واستنفار جميع جنودها

الخميس 26 يوليو 2018 07:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كتائب القسام تعلن رفع الجهوزية للدرجة القصوى واستنفار جميع جنودها



غزة / سما /

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، رفع درجة الجهوزية للدرجة القصوى واستنفار جميع جنودها وقواتها العاملة في كل مكان.

وقالت الكتائب في بيان صباح الخميس "في فصل جديد من فصول الإجرام والعدوان أقدمت قوات الغدر الصهيونية على قصف نقطة لمجاهدي قوة حماة الثغور ما أدى لاستشهاد محمد العرعير وأحمد البسوس وعبادة فروانة، وهم يؤدّون واجبهم في الدفاع عن شعبهم ووطنهم ومقدساتهم".

وأضافت: "إزاء ذلك فإن كتائب الشهيد عز الدين القسام تعلن عن رفع درجة الجهوزية للدرجة القصوى، واستنفار جميعِ جنودها وقواتها العاملة في كل مكان، كما وتدعو جميع فصائل المقاومة من خلال الغرفة المشتركة والتي نحن جزءٌ منها إلى رفع الجهوزية والاستنفار للدرجة القصوى".

وتابعت الكتائب: "وليعلم العدو بأنه سيدفع الثمن غالياً من دمائه جراء هذه الجرائم التي يرتكبها يومياً بحق شعبنا ومجاهدينا".

واستشهد مساء أمس، 3 مجاهدين من كتائب القسام جراء قصف الاحتلال نقطة لحماة الثغور شرق مدينة غزة، وتوعد القسام الاحتلال بأن دماء الشهداء لن تذهب هدرا وسيدفع العدو الثمن غاليا.

#القسام #غزة #الاحتلال

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