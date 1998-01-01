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سرايا القدس: جريمة الاحتلال لن تمر بدون عقاب ونؤكد على معادلة القصف بالقصف وندرس كل الخيارات للرد

الأربعاء 25 يوليو 2018 10:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
سرايا القدس: جريمة الاحتلال لن تمر بدون عقاب ونؤكد على معادلة القصف بالقصف وندرس كل الخيارات للرد



غزة/سما/

أكدت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء، في بيان مقتضب وصل "سما" أن جريمة الاحتلال التي ارتبكها اليوم لن تمر دون عقاب فالمقاومة ستحمي دماء شعبنا وستدافع عن هذه الدماء الطاهرة.  ندرس كل الخيارات للرد على هذه الجريمة وعلى العدو أن يعلم أنه ليس بيده أن يبدأ المعركة وينهيها".

وجددت سرايا القدس في بيانها تمسكها بمعادلة القصف بالقصف وأنها لن تسقط هذه المعادلة من حساباتها.

ويأتي هذا البيان بعد استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة رابع بجراح خطرة جراء قصف مدفعية الاحتلال لمواقع رصد للمقاومة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

#سرايات القدس #القصف بالقصف

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