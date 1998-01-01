ليبرمان يجري مشاورات أمنية لبحث التصعيد على جبهة غزة

رام الله / سما /

يعقد وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان مساء الليلة جلسةً طارئةً للمشاورات الأمنية في مقر الوزارة في "تل أبيب" لبحث التصعيد الحاصل على الجبهة الجنوبية.

وبحسب القناة "الثانية" العبرية، فإن ليبرمان يترأس الاجتماع الطارئ والذي يشارك فيه أيضاً قائد أركان الجيش وضباط آخرون.

وقد أعلن الناطق بلسان الجيش الاسرائيلي في وقت سابق من مساء اليوم عن استهداف الجيش لـ (7) مواقع تابعة لحركة حماس رداً على إطلاق النار على جندي اسرائيلي على حدود غزة وإصابته بجراح وصفت بالمتوسطة.

وفي تطور جديد، فقد تواردت أنباء تزعم دوي صفارات الإنذار في مناطق شمالي قطاع غزة، كما وأعلن عن سقوط قذيفة على شاطئ عسقلان في الداخل المحتل.