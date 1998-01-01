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المقاومة تقنص جندي اسرائيلي

ثلاثة شهداء في قصف اسرائيلي على عدة مواقع في قطاع غزة

الأربعاء 25 يوليو 2018 08:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
ثلاثة شهداء في قصف اسرائيلي على عدة مواقع في قطاع غزة



غزة/سما/

استشهد 3 شبان جراء عمليات قصف قوات الاحتلال لعدد من المواقع والمراصد للمقاومة شرق قطاع غزة بزعم تعرض  قوة عسكرية اسرائيلية لعملية اطلاق نار.

حيث استهدفت مدفعية الاحتلال موقع "ملكة" شرق قطاع غزة، كما واستهدفت موقع "مقبولة" شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة بثلاث قذائف، كما واستهدفت المدفعية مرصداً للمقاومة في بيت لاهيا بقذيفتين، كما واستهدفت المدفعية أرضاً فارغةً في رفح بالقرب من الحدود المصرية جنوب القطاع. 

وقد أعلنت وزارة الصحة عن وصول جثامين (3) شهداء إلى مستشفى الشفاء الطبي في مدينة غزة، كما وأعلنت عن وصول إصابة بحالة الخطر، وأعلنت وزارة الصحة أن الشهداء هم: 

- محمد العرعير

- أحمد البسوس

- عبادة فروانة

واعلن جيش الاحتلال  من جانبه انه قصف "مواقع عسكرية عدة" لحركة حماس في قطاع غزة، ردا على اطلاق نار على جنود اسرائيليين من القطاع".

وذكرت مصادر عبرية أن جنديًا إسرائيلياً أصيب بجراح وصفت بالـ "متوسطة" جراء إطلاق نار من الجانب الفلسطيني، وقد تم نقله إلى مستشفى "سوروكا" بواسطة مروحية.

#دبابات #قصف #غزة

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