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جرينبلات يكشف عن لقاء مع وزير المخابرات المصرية في البيت الأبيض

الأربعاء 25 يوليو 2018 08:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
جرينبلات يكشف عن لقاء مع وزير المخابرات المصرية في البيت الأبيض



القدس/سما/

كشف مبعوث الإدارة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، عن لقاء جمعه وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي جارد كوشنير مع رئيس المخابرات المصرية عباس كامل في البيت الأبيض.

وقال غرينبلات في تغريدة له على موقع "تويتر": "لقد سرّنا أنا وجارد كوشنر أن نلتقي باللواء عباس كامل مدير جهاز المخابرات المصري، لقد ناقشنا العلاقة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الدور القيادي الهام الذي تلعبه مصر فيما يتعلق بغزة".

هذا وكشفت وسائل إعلام عبرية، ان رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، التقى أمس في البيت الأبيض مع كبيري مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جارد كوشنير ومبعوثه جيسون غرينبلات وبحث معهما محاولات الوصول لتسوية سياسية في قطاع غزة المحاصر.

يشار، إلى أن مصر تبذل جهود كبيرة مؤخراً بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي بعد التصعيد الأخير لعدم تدحرج الأوضاع إلى عدوان واسع، إضافة لاستمرار تواصلها مع طرفي الانقسام (فتح وحماس) بهدف التوصل لمصالحة حقيقية.

ويعيش قطاع غزة أوضاعاً قاسية جراء الحصار الإسرائيلي الظالم، وازداد سوءاً مع الإجراءات العقابية التي اتخذها الرئيس محمود عباس ضد القطاع منذ عام.

#جرنيلات #عباس #مخابرات

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