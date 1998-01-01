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مستشفى الشفاء يجري عملية معقدة لجريح أصيب بمسيرات العودة

الأربعاء 25 يوليو 2018 07:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستشفى الشفاء يجري عملية معقدة لجريح أصيب بمسيرات العودة



غزة/سما/

 تمكن الفريق الطبي بقسم جراحة الصدر في مجمع الشفاء بمدينة غزة اليوم الأربعاء، من اجراء عملية جراحية ناجحة ومعقدة لأحد المصابين من المنطقة الوسطى، والذي أصيب بجراح خطيرة في الصدر خلال مشاركته السلمية في مسيرات العودة وسط قطاع غزة.

وقال رئيس قسم جراحة الصدر بمجمع الشفاء الطبي د. رائد العريني، إن المصاب وصل إلى مجمع الشفاء الطبي بعد تحويله من مستشفى شهداء الأقصى وهو في حالة مستقرة، حيث تم اجراء التصوير بالأشعة المقطعية وتبين وجود رصاصة مستقرة على جدار الشريان الأورطي.
واشار، د. العريني إلى، أن العملية أجريت بكفاءة عالية ودقة متناهية، حيث تم استخراج الرصاصة من المنطقة المصابة بنجاح، وبات المريض في حالة مستقرة.

#جرحي #عودة

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