الداخلية بغزة تعلن عن ألية السفر عبر معبر رفح يوم غدٍ

غزة/سما/

أعلنت وزارة الداخلية غزة مساء اليوم الأربعاء، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري غداً الخميس 2018/7/26م

وقالت الداخلية ، إنّ السفر سيكون للحافلات المتبقي من الحافلة الأولى + الحافلتين الثانية والثالثة) من كشف (7/25).

وطالبت، من المسافرين التواجد الساعة 7:00 صباحاً، في صالة أبو يوسف النجار بخانيونس، واصطحاب أمتعتهم للسفر.

ونوّهت، إلى ضرورة اصطحاب بطاقة الهوية لجميع المسافرين، بالإضافة إلى، أنّ المرفقين مع أمهاتهم ضرورة إحضار وكالة رسمية من آبائهم أو وكلائهم؛ حتى يتم السماح لهم بالسفر.

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