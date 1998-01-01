جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الحايك: اقتصاد غزة يلفظ أنفاسه الأخيرة جراء إغلاق كرم أبوسالم

الأربعاء 25 يوليو 2018 06:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحايك: اقتصاد غزة يلفظ أنفاسه الأخيرة جراء إغلاق كرم أبوسالم



غزة/سما/

قال علي الحايك رئيس جمعية رجال الاعمال الفلسطينيين اليوم الخميس إن الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة يلفظ أنفاسه الأخيرة جراء انهيار حركة دوران النشاطات التجارية والمالية بشكل شبه تام عقب القرار الاسرائيلي بإغلاق معبر كرم أبوسالم.

وأوضح الحايك في بيان صحفي، أن قطاع غزة تكبد خسائر بملايين الدولارات خلال العشر أيام الأخيرة، جراء وقف كافة أشكال التصدير من القطاع للخارج، وحرمان التجار ورجال الاعمال من إتمام أي صفقات تجارية، ناهيك عن تكبيدهم خسائر إضافية جراء بقاء بضائعهم في المخازن والموانئ الاسرائيلية وتلف بعضها كونها غذائية.

وأضاف الحايك أن "قطاع غزة حرم من تصدير حوالي 800 شاحنة منذ قرار الاحتلال إغلاق المعبر وحظر إدخال وخروج الشاحنات من وإلى غزة في 5 تموز/يوليو الجاري ،حتى تاريخ هذا البيان، مما ينذر بخلل كبير في الميزان التجاري الفلسطيني، تراجع القدرة الشرائية إلى أدنى مستوياتها، وفي خطوة قد تعرض أسعار الخضروات إلى الانهيار التام".

وشدد الحايك على ضرورة اخراج احتياجات غزة الإنسانية من الحسابات السياسية كون القطاع لا يحتمل المزيد من الازمات في ظل حالة الركود التي تطال غالبية النشاطات الاقتصادية.

ودعا الحايك المجتمع الدولي للتحرك بشكل عاجل لإنقاذ غزة والضغط على الجانب الاسرائيلي لإنهاء سياسة الحصار المشدد والكامل على سكان غزة الذين وصلوا لحالة من اليأس التام من الحياة.

#الحايك #غزة #حصار

أخبار ذات صلة

اقتصاديون إسرائيليون وفلسطينيون يضعون خطة طموحة لإنقاذ اقتصاد غزة

غزة : إغلاق صيدلية بعد ضبط ادوية جنسية وممنوعة

جامعة الاقصى

التربية والتعليم: لا شرعية للقرارات الأخيرة في جامعة الأقصى

الرئيس عباس واوباما

اوباما حول 221 مليون دولار للفلسطينيين في اللحظة الأخيرة رغم المعارضة

إغلاق مراكز الاقتراع المسبق لقوى الأمن بنسبة 80%

الانتهاء من كافة الإجراءات الإدارية لاعتماد شهداء الحرب الأخيرة على غزة

الأكثر قراءة اليوم

معبر رفح لن يغلق أبدا.. الأحمد يعلن تأجيل رد فتح على "مقترحات مصر" للأسبوع المقبل

وزير المخابرات المصري "عباس كامل" يزور غزة والضفة قريبا

واشنطن تهاجم الدول العربية :عليهم مساعدة الفلسطينيين ماديا وفي المصالحة بدل الخطابات عن بعد

"أونروا" تفصل 125 موظفًا بشكل نهائي وتحيل اكثر من 800 لدوام جزئي حتى نهاية العام الجاري

90 مليون دولار منحة من البنك الدولي لدعم مشاريع في فلسطين

هل أسقط أبو مازن صفقة القرن؟ سلطان الحطاب

الخارجية الامريكية : نبحث عن طرق وبدائل لمساعدة غزة وتجاوز حماس

الأخبار الرئيسية

اردان- ارشيف

أردان: كل الأفكار والمقترحات المتداولة بالنسبة لمستقبل الوضع في قطاع غزة واردة

صدمة وحالات إغماء بين الموظفين الذين تم تسريحهم من الاونروا

صورر.. مصدر كبير : الأونروا قد تعلّق عملها في غزة ردًا على الاحتجاجات

قصف غزة -ارشيفية

إسرائيل تدرس خيارات التعامل مع غزة.. ما دور مصر؟

الهيئة الوطنية تعلن عن إضراب شامل في مؤسسات "الاونروا" بقطاع غزة غدا الخميس

سعدات يدعو فتح لالتقاط فرصة الورقة المصرية للمصالحة