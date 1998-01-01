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تعليم غزة تنفي تلقيها اتصالات من الأونروا لاستلام مدارسها التعليمية

الأربعاء 25 يوليو 2018 03:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعليم غزة تنفي تلقيها اتصالات من الأونروا لاستلام مدارسها التعليمية



غزة / سما/

نفت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة اليوم الأربعاء، الأنباء التي تتحدث عن تواصل وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" معها تمهيدًا لاستلام مدارسها التعليمية.

وقال وكيل الوزارة زياد ثابت في تصريح له" إن الوزارة لم تتلقّى أي اتصالات مع الأونروا بخصوص ذلك، مؤكداً أن الأونروا تقوم بإعارة بعض المدارس الحكومية خلال 10 أعوام السابقة اثناء اعمال صيانة لها.

يشار إلى أن أنباء تحدثت اليوم عن قيام الأونروا بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والطلب منها استلام مدارس الاونروا في القطاع على أن يقوم البنك الدولي بدعم السلطة ماليا لسداد الاحتياجات المترتبة على ذلك.

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