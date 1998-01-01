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"الصحة" تغلق مطعماً غير ملتزم بشروط الصحة والسلامة بالخليل

الأربعاء 25 يوليو 2018 03:04 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

أغلقت وزارة الصحة بالتعاون مع نيابة الجرائم الاقتصادية مطعماً في الخليل لعدم التزامه بشروط الصحة والسلامة.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي مقتضب، اليوم الأربعاء، أن طواقم مديرية صحة الخليل قامت بالتعاون مع النيابة العامة بإغلاق مطعم في الخليل، وتبين أن مطبخ هذا المطعم يفتقر لأدنى شروط النظافة والصحة والسلامة.

جاء ذلك خلال الجولة التي قامت بها وزارة الصحة على المطاعم والتي شملت محافظات الضفة الغربية بالتعاون مع نيابة الجرائم الاقتصادية والشرطة ووزراة الزراعة ووزارة الاقتصاد الوطني والضابطة الجمركية ورئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك.

وأكدت الوزارة أنها ستعمل بالشراكة والتعاون مع جميع الجهات لحماية صحة المواطن، مشيرة إلى أنها لن تتساهل مع أي منشأة لا تلتزم بشروط الصحة والسلامة.

#الصحة

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