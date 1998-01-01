الشرطة تنظم رحلة ترفيهية للمشاركين في مخيم الشرطي الصغير في الخليل

نظمت الشرطة اليوم رحلة ترفيهية للمشاركين في مخيم الشرطي الصغير الى القرية المائية بمحافظة اريحا والاغوار .

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه وضمن نشاطات المخيم الصيفي للشرطي الصغير والذي تنظمه شرطة محافظة الخليل بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمخيمات الصيفية، فقد نظمت إدارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة رحلة ترفيهيه للمشاركين والمشاركات بالمخيم، الى القرية المائية بمحافظة اريحا والاغوار وذلك بحضور ومشاركة أطفال المخيم وعددهم 40 مشارك .

وأضاف البيان، بان هذه الرحلة تأتي ضمن نشاطات الترفيه التي تشمل المخيم والذي سيمتد لمدة اسبوعان وسيشمل العديد من الفعاليات التعليمية والتثقيفية والترفيهية للأطفال المشاركين، وجاءت هذه الرحلة للقرية المائية بهدف الترفيه وتعليم الأطفال السباحة .

من جانبهم عبر الأطفال عن فرحهم وشكرهم للشرطة على تنظيمهم لهذه الرحلة الترفيهية، واكدوا على رغبتهم في الانتساب للمؤسسة الشرطية بالمستقبل .