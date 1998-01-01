البدء بتنفيذ 306 مشاريع لصالح مزارعين متضررين من اعتداءات الاحتلال

رام الله / سما /

أعلن رئيس اللجنة العليا لبرنامج المساعدات الزراعية الممول من الاتحاد الأوروبي ناصر الجاغوب، عن اقرار 186 مشروعاً في غزة قيمة أضرارها 14 مليون دولار للمرحلة الثانية، بالإضافة إلى اقرار 120 مشروعا في محافظات طولكرم، وقلقيلية، وجنين بقيمة 2.24 مليون دولار، والبدء الفوري بتنفيذ هذه المشاريع في المحافظات الجنوبية والشمالية، لصالح مزارعين متضررين من اعتداءات الاحتلال والمستوطنين.

كما أعلن رئيس اللجنة خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء، في مقر صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية برام الله، عن تسليم 210 من المشاريع الزراعية المنفذة في الضفة بعد الانتهاء منها، مؤكداً على أن اللجنة العليا لبرنامج المساعدات بحثت كيفية اختيار الفئات المستفيدة من المشروع للمرحلة القادمة، بالتنسيق مع الجهات المانحة وبتوجيهات من وزير الزراعة سفيان سلطان.

وحضر الاجتماع الذي عقد عبر "الفيديو كونفرنس" مساعد رئيس الصندوق أديبة مصلح، والمهندس عمار الخطيب من مكتب تمثيل الاتحاد الأوروبي، وممثل الصندوق في غزة رنا موسى، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الفنية من الضفة وغزة.