مصرية تقتل زوجها لشذوذه وعجزه الجنسي!

وكالات / سما /

قتلت سيدة مصرية زوجها بمساعدة شقيقتها في منزلهما شرق القاهرة، طعناً بالسكين.

وفي التفاصيل التي ذكرتها صحيفة الجمهورية، فقد رفعت الزوجة دعوى خلع ضدّ زوجها قبل أشهر من الحادثة، بحجة عجزه الجنسي وميوله إلى الطرق الشاذة في علاقته الجنسية معها.

وقد تسبب تأخر البتّ في الدعوى بحصول مشاكل كثيرة بين الزوج والزوجة ما دفع بالأخيرة إلى قتله.

وبررت الزوجة جريمتها خلال التحقيقات بالقول إن زوجها تهجّم عليها وأصرّ على عودتها إلى منزلهما بالقوّة.

والجدير ذكره، أن النيابة العامة المصرية اتهمت الزوجة وشقيقتها بجريمة القتل.