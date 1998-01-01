التربية ومحافظة قلقيلية تُكرّمان أوائل "الإنجاز"

قلقيلية / سما /

كرّمت وزارة التربية والتعليم العالي ومحافظة قلقيلية، برعاية الوزير د. صبري صيدم والمحافظ اللواء رافع رواجبة، الطلبة المتفوقين من أوائل امتحان الثانوية العامة "الإنجاز" على مستوى المحافظة.

جاء ذلك بمشاركة وكيل وزارة التربية د. بصري صالح، ونائب محافظ قلقيلية العميد حسام أبو حمدة، ومديرة التربية نائلة فحماوي عودة، بحضور قائد منطقة قلقيلية العميد ركن مهدي سرداح، ورئيس بلدية قلقيلية د. هاشم المصري، وعضو المجلس الثوري لحركة فتح بيان طبيب، ومدير الدائرة الفنية في تربية قلقيلية خضر عودة، وممثلي الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، والأجهزة الأمنية والمؤسسات الرسمية والأهلية، وحشد من الأسرة التربوية، وأولياء أمور الطلبة المكرمين، ورعاة الحفل من مؤسسات المجتمع المحلي في المحافظة.

وفي كلمته، نقل صالح تحيات الوزير د. صيدم للطلبة الأوائل في محافظة قلقيلية وكل محافظات الوطن، مشيداً بتفوق طلبة "الإنجاز" في قلقيلية، "والذي يأتي استمراراً لمسيرة التميز والإبداع التربوي لأبناء فلسطين على المستويين الإقليمي والدولي بمعلميها وطلبتها، التي حمل لواءها للعالمية المعلمة حنان الحروب والطالبة عفاف الشريف ومدرسة طلائع الامل وغيرهم"، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني باقٍ رغم كيد الاحتلال، وسيواصل تحقيق الإنجاز، وسيبقى في المقدمة ومتشبثاً بالإرادة والعزيمة والإصرار، وبمزيدٍ من التحدي للاحتلال وإجراءاته وتحريضه، حاثّاً الطلبة الأوائل على استكمال المسيرة بإصرار وتصميم وتحدٍ، "والعمل على بناء الوطن بسواعد لا تعرف الكلل أو الملل".

وأبرق صالح رسالة للمعلمين والمعلمات ومديري ومديرات المدارس، عبّر فيها عن اعتزاز الوزارة بهم، قائلاً "أنتم عماد المسيرة التربوية، ونحن وإياكم على موعد متجددٍ مع الإبداع والتميز، معرباً عن اعتزازه بالشراكة مع اتحاد المعلمين الفلسطينيين في سبيل دعم المعلمين وتعزيز حقوقهم، مشيداً بأداء وإنجازات مديرية تربية قلقيلية؛ وبالمؤسسات الداعمة والشريكة، مضيفاً "أن قلقيلية تُفاجئنا دائماً بإبداعات طلبتها على كافة الصعد والمحاور، وتصر دوماً على الإبداع والنجاح".

بدوره، بارك أبو حمدة للطلبة الأوائل وذويهم هذا التميز والإبداع، وجدهم واجتهادهم في مسيرة العلم والتعلم، موجهاً تحيةً خاصةً للمعلمين والمعلمات "أصحاب الفضل في كل إنجاز وتميز، أصحاب الأيادي البيضاء، والجنود المجهولين، أصحاب الرسالة السامية في بناء الجيل الفلسطيني العظيم الذي يواجه إجراءات الاحتلال في كل مكان"، مثمناً رؤية وزارة التربية واستراتيجياتها الوطنية، مشيداً في ذات الوقت بدور مديرية التربية، مؤكداً أنها تدير دفة العملية التربوية بكل اقتدار.

موأشار أبو حمدة إلى أن الشعب الفلسطيني سيبقى محافظاً على الثوابت ومواجهاً لإجراءات الاحتلال ومحاولاته الرامية لتهويد القدس وعزلها، واقتلاع أهلها في الخان الأحمر وغيره، مؤكداً أن "زمن التهجير قد ولى بغير رجعة، ولن تكون هناك نكبات جديدة، وسيحمي شباب وأطفال فلسطين؛ القدس وكل فلسطين، حتى نيل الحرية والاستقلال وإقامة الدولة المستقلة.

من جهتها، هنّأت فحماوي في كلمتها الترحيبية، الطلبة الأوائل وذويهم، مباركةً لهم جهودهم وتفوقهم في امتحان "الإنجاز"، مستعرضةً نتائج محافظة قلقيلية في الامتحان، التي حصدت نسب نجاح في الفروع المختلفة، بلغت 71.2%، مشيرةً إلى أن هذا التفوق يؤكد أن "نفوس الطلبة توّاقة للعلياء وطامحة للتحليق بين كواكب السماء، متطلعة لتحقيق ذاتها، ساعية بجد للظفر بهذه المنزلة الرفيعة من الإبداع والتميز".

وأضافت فحماوي أن فوج الإنجاز هذا العام حمل اسم "فوج الصمود والتحدي .. فوج الخان الأحمر"، في رسالة تضامن مع الخان الأحمر وغزة وكل بقاع فلسطين، رفضاً لانتهاكات الاحتلال وإجراءاته التعسفية.

وأبرقت فحماوي رسالة للطلبة الناجحين، حثتهم فيها على مواصلة درب العلم والتعلم بذات العزيمة والإصرار، والتسلح بالشهادات العليا، واختيار التخصصات التي تتواءم مع احتياجات سوق العمل بما يسهم في تحقيق التنمية وخدمة المجتمع، شاكرةً مديري ومديرات المدارس والمعلمين والمعلمات وأولياء الأمور وكادر العمل في المديرية لجهودهم الكبيرة في هذه النتائج المشرفة، كما شكرت المؤسسات الداعمة للحفل، والذين أسهموا بسخاء في دعم حفل التكريم هذا، موجهةً الشكر أيضاً لكافة المؤسسات الشريكة من مجالس بلدية ومؤسسات رسمية ومجتمع محلي.

وفي كلمة الطلبة المتفوقين، التي ألقاها الطالب كاسر عباس من مدرسة ذكور حجة الثانوية؛ الأول على محافظة قلقيلية بالفرع العلمي، أكد أن تفوقه وبقية الطلبة يأتي ثمرةً للجد والاجتهاد، مشيداً بجهود وزارة التربية والتعليم وقيادتها ومديريتها وكل من أسهم في إنجاح امتحان "الإنجاز"، مثمناً دور طاقم مدرسته من إدارة ومعلمين، وتحفيز الأهل ودعمهم ومتابعتهم، داعياً جميع الطلبة الناجحين للاستمرار بمسيرة العلم والمعرفة، وتحقيثق مزيدٍ من الإنجازات خدمة للوطن وأهله.

وفي ختام الحفل، الذي تخلله عديد الفقرات الفنية من تقديم كورال مدرسة بنات كفر قدوم الثانوية، وقصيدة شعرية للطالب إيهاب مشاقي من مدرسة ذكور السعدية الثانوية، وفقرة دبكة شعبية من مدرسة ذكور جينصافوط الثانوية، تم توزيع المكافآت والدروع على الطلبة الأوائل، كما تم تكريم رعاة وداعمي الحفل.