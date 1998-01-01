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وزارة الاتصالات و"كويكا" تناقشان المرحلة الثالثة من مشروع دعم الشركات الناشئة

الأربعاء 25 يوليو 2018 02:23 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

ناقش وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورعلام موسى، اليوم الأربعاء، مع نائب مدير مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي كويكا في فلسطين، المرحلة الثالثة من مشروع دعم الشركات الناشئة والخريجين واحتضان أعمالهم "PASS"، وذلك في مقر الوزارة برام الله.

واستعرض موسى خلال اللقاء سبل استمرار التعاون في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، مثمنا دور كوريا ودعمها لفلسطين من خلال المشاريع المقدمة والتي تنعكس بشكل إيجابي على جودة الخدمات، مشيداً بالعلاقة الاستراتيجية الكورية الفلسطينية والتي أثمرت العديد من المشاريع التي تساهم في دفع عجلة التنمية.

وأبدى د. موسى حرصه على تنفيذ المشروع بشكل يضمن تحقيق النتائج المطلوبة وتقديم كل ما من شأنه انجاحه والتسهيلات اللازمة ومن ضمنها التواصل مع المؤسسات الحكومية المختارة والقطاع الخاص لتدريب المسؤولين وتوفير الخدمات والتسهيلات اللازمة والتي تدعم قطاع ريادة الاعمال.

وناقش الطرفان البرامج الرئيسية للمرحلة الثالثة من المشروع والتي تركز على دعم وبناء قدرات الحكومة الفلسطينية من خلال تدريب المسؤولين الحكوميين للخروج بورقة سياسات لتحسين النظام البيئي لريادة الأعمال في فلسطين، اضافة الى تطوير قاعدة بيانات خاصة بالشركات الناشئة، وتنفيذ برامج تدريبية للشباب ورواد الأعمال من خلال برنامج تدريب تقني للطلاب والرياديين وتعزيزالتعاون بين الجامعات والقطاع الصناعي من خلال تسويق التكنولوجيا الجامعية على أساس الطلب الصناعي. هذا ويهدف المشروع إلى تحديد وتطوير أفكار ريادية وتحويلها إلى شركات قائمة ذات جدوى اقتصادية من خلال التدريب لتطوير أفكار ريادية قابلة للحياة، بما يشمل تسريع مرحلة النمو للشركات الناشئة من خلال برنامج تسريع الأعمال المتقدمة.

#وزارة الاتصالات #كويكا

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