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إحدى مؤسسات "فيمين" تنتحر في باريس وتترك رسالة للناس

الأربعاء 25 يوليو 2018 02:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
إحدى مؤسسات "فيمين" تنتحر في باريس وتترك رسالة للناس



وكالات / سما /

أفادت إحدى ممثلات حركة "فيمين" الشهيرة، إينا شيفتشينكو، اليوم الثلاثاء 24 تموز/يوليو، أن إحدى مؤسسات الحركة، أوكسانا شاتشكو، انتحرت في باريس.

وقالت شيفتشينكو لوكالة "سبوتنيك"، ردا على طلب المراسل تأكيد المعلومات حول وفاة شاتشكو: "نعم، نعم، يمكنني تأكيد ذلك".

ووفقا لوسائل إعلام، فقد انتحرت شاتشكو في شقتها بباريس، يوم الاثنين 23 تموز/يوليو الجاري، بعد أن تركت رسالة وجهتها للناس بشكل عام كتبت فيها "أنتم متصنعون ومزيفون".

وكانت شاتشكو، إحدى المؤسسات الثلاث لحركة "فيمين"، التي تأسست عام 2008 في أوكرانيا. وتنظم احتجاجات عارية في بعض أنحاء العالم. وسجلت الحركة في باريس عام 2012 وأصبح لدى المنظمة فروع في دول أخرى.

#فيمين #انتحار

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