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خطأ إيطالي وراء تحويل وجهة مالكوم من روما لبرشلونة

الأربعاء 25 يوليو 2018 02:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
خطأ إيطالي وراء تحويل وجهة مالكوم من روما لبرشلونة



وكالات / سما /

نجح برشلونة في الظفر بخدمات البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا من بوردو الفرنسي، بعد توصل روما لاتفاق على ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية, أن برشلونة كان في مفاوضات مع مالكوم منذ 15 يوما، لكنه حافظ على سرية المحادثات.

وذكرت "موندو ديبورتيفو", أن إدارة برشلونة اجتمعت مع وكلاء اللاعب، كما أن هناك ممثلين لـ"البرشا", جلسوا على طاولة المفاوضات مع النادي الفرنسي من أجل حسم الصفقة.

وأوضحت أن إدارة النادي "الكتالوني" تحركت من أجل ضم مالكوم، بعد تعنت تشيلسي في حسم صفقة بيع البرازيلي ويليان بورخيس دا سيلفا.

وأشارت إلى أن روما كان يمتلك اتفاقا شفهيا مع النادي الفرنسي، لكن لم يوقع أي عقود، وهذا هو الخطأ الذي وقعت فيه إدارة نادي العاصمة الإيطالية.

#مالكوم #روما #برشلونة

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