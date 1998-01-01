خطأ إيطالي وراء تحويل وجهة مالكوم من روما لبرشلونة

وكالات / سما /

نجح برشلونة في الظفر بخدمات البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا من بوردو الفرنسي، بعد توصل روما لاتفاق على ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية, أن برشلونة كان في مفاوضات مع مالكوم منذ 15 يوما، لكنه حافظ على سرية المحادثات.

وذكرت "موندو ديبورتيفو", أن إدارة برشلونة اجتمعت مع وكلاء اللاعب، كما أن هناك ممثلين لـ"البرشا", جلسوا على طاولة المفاوضات مع النادي الفرنسي من أجل حسم الصفقة.

وأوضحت أن إدارة النادي "الكتالوني" تحركت من أجل ضم مالكوم، بعد تعنت تشيلسي في حسم صفقة بيع البرازيلي ويليان بورخيس دا سيلفا.

وأشارت إلى أن روما كان يمتلك اتفاقا شفهيا مع النادي الفرنسي، لكن لم يوقع أي عقود، وهذا هو الخطأ الذي وقعت فيه إدارة نادي العاصمة الإيطالية.